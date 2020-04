NASA hướng dẫn xem vũ trụ xảy ra hiện tượng gì vào sinh nhật của mình đầy thú vị

Ngày 24/4/1990, lầm đầu tiên Kính viễn vọng Không gian Hubble được phóng lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp. Vào thời điểm đó, Hubble trở thành kính viễn vọng quang học lớn nhất và mạnh mẽ nhất trong vũ trụ độ cao khoảng 610 km so với mực nước biển.

Đến nay, thiết bị đã hoạt động được 30 năm, thực hiện khoảng 1,5 triệu quan sát về các hành tinh, ngôi sao và thiên hà xa xôi. Và dĩ nhiên, Hubble cũng ghi lại hình ảnh ấn tượng về vũ trụ trong suốt các ngày trong năm, bao gồm cả sinh nhật bạn.

Nhân kỷ niệm 30 năm hoạt động của kính viễn vọng Hubble, NASA tổ chức một sự kiện cho phép mọi người chiêm ngưỡng ảnh chụp vũ trụ theo ngày sinh. Đây là hoạt động thay thế cho sự kiện mừng sinh nhật Hubble tại California và Washington (Mỹ) không thể diễn ra theo kế hoạch do COVID-19.

Trên trang web của mình, NASA đã bổ sung tính năng "What Did Hubble See on Your Birthday?''. Bạn có thể truy cập vào và chiêm ngưỡng những tác phẩm do thiết bị Hubble chụp lại theo ngày sinh, hoặc bất kỳ ngày nào khác nếu muốn.

Để xem hình ảnh vũ trụ theo ngày sinh, chỉ cần chọn ngày, tháng cần xem và ấn Submit. Công cụ sẽ đem đến cho bạn một bức ảnh trong bộ sưu tập kèm thông tin giới thiệu ngắn gọn về hiện tượng được ghi lại.

Kính viễn vọng Hubble sẽ hoạt động ít nhất đến hết năm 2020. Hiện tại, NASA đang phát triển thiết bị kế nhiệm có tên là James Webb chỉ nặng bằng một nửa Hubble nhưng có đường kính gương chính lớn gấp ba lần với độ nhạy và độ phân giải vượt trội. Dự kiến James Webb sẽ được phóng lên vào ngày 30/3/2021.

Mộc Nhiên/kienthuc.net.vn