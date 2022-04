07/04/2022

Ngày hôm nay, nền nhiệt ở Bắc Bộ tiếp tục tăng nhẹ, trưa chiều nắng to, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C, trời khô ráo, vùng núi đêm nay và sáng mai có mưa vài nơi. Nam Bộ tối nay có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.