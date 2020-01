Nạn nhân bị thương trong vụ nổ súng ở Củ Chi đã ổn định sức khỏe

Lúc 12h ngày 30/1, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết sức khỏe anh Trần Văn Th. (SN 1987, ngụ TP.HCM), nạn nhân bị thương trong vụ nổ súng ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi đã ổn định.

Nạn nhân T. được bệnh viện tiếp nhận vào ngày 29/1 trong tình trạng bệnh nhân bị gãy hở nát 1/3 xương đùi phải, vết thương dập nát phần mềm đùi phải do đạn.

Đến tối 29/1, bác sĩ đã lấy được một đầu đạn ra khỏi đùi bệnh nhân giao cho công an phục vụ công tác điều tra vụ án.

Lực lượng công an cũng có mặt ở bệnh viện để đảm bảo an ninh trật tự và điều tra vụ việc.

Cũng trong sáng nay, hàng trăm cảnh sát đang vây ráp truy bắt Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ TP.HCM) sau vụ xả súng khiến 4 người tử vong ở Củ Chi.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định người gây án là Lê Quốc Tuấn.

Thông tin với PV Infonet trưa nay, Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết Bộ trưởng Bộ Công an đã cử Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trực tiếp vào hiện trường vụ việc ở Củ Chi để chỉ đạo; trong trường hợp đối tượng cố tình chống cự, cảnh sát được phép nổ súng tiêu diệt nghi can khi cần thiết.

