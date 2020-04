Nam tài tử So Ji Sub "theo vợ bỏ cuộc chơi", xác nhận kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi

Sáng ngày 7/4, công ty quản lý của So Ju Sub là 51K đã phát hành thông báo chính thức với giới truyền thông, tiết lộ việc nam tài tử điển trai này đã hoàn tất cả các thủ tục đăng ký kết hôn với bạn gái Jo Eun Jung.

" So Ji Sub và Jo Eun Jung đã quyết định trao lời hẹn ước trăm năm bên nhau. Sau khi trở thành vợ chồng dựa trên tình yêu và sự chung thủy, cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào hôm nay 7/4. Hiện tại họ là vợ chồng hợp pháp" - 51K thông báo.

So Ji Sub lấy vợ ở tuổi 43.

Theo công ty quản lý của So Ji Sub, đám cưới của nam diễn viên sẽ được diễn ra trong bí mật, đó là một buổi tiệc nhỏ chỉ có mặt gia đình hai bên.

Đặc biệt vì hiện tại đang trong giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19, cặp đôi đã cùng nhau quyên góp 50 triệu won cho tổ chức 'Good Neighbors' dùng để hỗ trợ trang thiết bị như: máy tỉnh bảng và các thiết bị điện tử thông minh,..cho các trẻ em khó khăn, để bọn trẻ có thể học online trong thời gian này.

Vào đầu tháng 5/2019, So Ji Sub bị Dispatch đưa tin đang bí mật hẹn hò nữ phát thanh viên Jo Eun Jung kém nam diễn viên tận 17 tuổi. Sau khi loạt bằng chứng được tung ra, công ty đại diện của So Ji Sub cũng nhanh chóng xác nhận thông tin cả hai hẹn hò.

Được biết bạn gái của So Ji Sub vốn là phát thanh viên nổi tiếng trong làng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc. Sau khi rời khỏi OGN, Jo Eun Jung trở thành phát thanh viên của SBS, cũng nhờ điều này mà Eun Jung đã có cơ hội gặp gỡ So Ji Sub tại chương trình Access Showbiz Tonight và bắt đầu mối quan hệ.

Loạt ảnh hẹn hò được Dispatch chụp lén nhưng đẹp như phim của So Ju Sub và Jo Eun Jung.

Đến tháng 6/2019, nam diễn viên So Ji Sub được tiết lộ đã chi hơn 6,1 tỷ won (tương đương với 120 tỷ đồng) để tậu một căn nhà tại khu cao cấp nổi tiếng đắt đỏ ở Seoul. Ngôi nhà này được cho sẽ là nhà tân hôn của So Ji Sub và Jo Eun Jung.

Phương Thảo