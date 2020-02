Mỹ tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt đối với 3 công ty của Nga

Được biết, chi tiết các tài liệu được Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải trên cổng thông tin điện tử của chính phủ Mỹ. Theo đó, kể từ ngày 3/2, Mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba công ty của Nga.

Ba công ty đó bao gồm: Cục thiết kế chế tạo thiết bị Shipunov (KBP) tại Tula, Phòng thiết kế NPO Mashinostroyeniya và Xí nghiệp sản xuất hàng không Kumertau (một công ty của Russian Helicopters - Tập đoàn Máy bay trực thăng Nga).

Ngoài các công ty của Nga, 5 công ty từ Trung Quốc cũng đã lọt vào danh sách trừng phạt này của Mỹ bao gồm: (Dandong Zhensheng Trade Co., Ltd., - Công ty TNHH Thương mại Đan Đông Zhensheng; Gaobeidian Kaituo Precise Instrument Co. Ltd., - Công ty TNHH dụng cụ chính xác Gaobeidian Kaituo; Shenzhen Tojoin Communications Technology Co. Ltd., - Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Tojoin Thâm Quyến; Shenzhen Xiangu High-Tech Co., Ltd., - Công ty TNHH công nghệ cao Thâm Quyến Xiangu; Wuhan Sanjiang Import and Export Co., Ltd., - Công ty TNHH xuất nhập khẩu Vũ Hán San Giang), cũng như một công ty từ Iraq (Kata'ib Sayyid al-Shuhada) và Thổ Nhĩ Kỳ (Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company, Ltd.).

Quyết định này được đưa ra theo Đạo luật không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt liên quan đến Iran, Triều Tiên và Syria. Đạo luật quy định cấm chuyển giao cho các quốc gia này những công nghệ góp phần tạo ra vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, cũng như phương tiện bàn giao những vũ khí trên.

Hiện nay, đang có một số gói trừng phạt chống Nga mà Washington không ngừng gia hạn và mở rộng. Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần gọi những biện pháp hạn chế đó là vô nghĩa. Các biện pháp trừng phạt là “phản tác dụng và vô nghĩa, nhất là với những nước như Nga”, ông Putin nói thêm rằng ông hy vọng “việc thực hiện chính sách này không có tương lai gì, một ngày nào đó sẽ được các đối tác Mỹ nhận ra và chúng tôi sẽ bắt đầu hợp tác theo cách bình thường”.

Thanh Bình (lược dịch)