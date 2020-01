Mỹ rút quân khỏi Iraq sẽ khiến IS quay trở lại

“Nếu quyết định rút quân đội Mỹ được thông qua, đồng nghĩa lực lượng liên quân cũng sẽ rút theo, tiếp theo ngay sau họ là các nhà đầu tư và cứ như vậy theo hiệu ứng domino. Sau đó, chắc chắn rằng lực lượng khủng bố IS sẽ quay trở lại ở Iraq”, ông Hood nói.

Theo ông Hood, mỗi một giai đoạn phát triển tình hình như vậy sẽ kéo theo những hậu quả tiêu cực bởi vì việc các nhà đầu tư rút đi sẽ dẫn đến nhiều vấn đề trong hệ thống ngân hàng cũng như trong nền kinh tế.

“Các đối tác chiến lược, một khi họ bắt đầu gặp phải những vấn đề “lo ngại” thì họ sẽ phải ngồi xuống và bàn bạc về việc con đường phía trước sẽ ra sao”, ông Hood nói thêm.

Sau khi quân đội Mỹ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani ở Baghdad, quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết không có giá trị pháp luật yêu cầu rút quân đội Mỹ khỏi nước này. Sau đó lan truyền bức thư của tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq nói về việc chuẩn bị rút quân, tuy nhiên ở Lầu Năm Góc nói rằng bức thư đó chỉ là “bản nháp”. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper cho hay Hoa Kỳ không có kế hoạch rút lực lượng quân sự khỏi Iraq.

Trước đó, hôm 11/1, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết cần tiếp tục hoạt động chống khủng bố của liên minh ở Iraq, việc rút các lực lượng quân sự sẽ làm gia tăng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), tạo ra mối đe dọa mới đối với an ninh trong khu vực và châu Âu.

“Chúng ta tin rằng cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố IS cần được tiếp tục ở Iraq, chúng ta sẽ kêu gọi chính phủ Iraq duy trì nhiệm vụ này. Cuối cùng, chúng ta sẽ chấp nhận bất kỳ quyết định nào sẽ được chấp thuận ở Baghdad. Nhưng tôi tin rằng, việc kết thúc cuộc chiến chống lại IS ở Iraq vào lúc này sẽ dẫn đến sự mất ổn định đáng kể cho đất nước. Nó mở ra không gian mới cho hoạt động khủng bố của IS, khiến mối đe dọa tấn công khủng bố không chỉ ở Iraq và khu vực Trung Đông mà còn lan sang cả châu Âu”, ông Maas nói.

