Mỹ nữ bị ném đá vì vi vu trời Tây giữa lúc Hàn Quốc ráo riết chống dịch Covid-19

Được biết, chiều ngày 25/2 vừa qua, cô nàng được mệnh danh là "nữ thần quyến rũ" của Kpop - Seolhyun (AOA) đã đăng tải nhiều hình ảnh cùng đoạn clip vui đùa tại thành phố New York (Mỹ) lên Instagram cá nhân.

Trong hình ảnh được chia sẻ, Seolhyun đang đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng và nhìn xuống đường phố New York. Thành viên của AOA cũng không quên kèm theo những kiểu ảnh tinh nghịch của mình như thổi hơi vào cửa sổ hay vẽ hình trái tim bằng ngón tay cùng một nụ cười thích thú.

Seolhyun (AOA) đăng ảnh vi vu tại New York và nhận phải "gạch đá" từ dư luận

Những hình ảnh tinh nghịch của Seolhyun (AOA)

Những tưởng đây chỉ là một hành động bình thường thế nhưng Seolhyun bất ngờ nhận phải rất nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng Hàn Quốc. Có vẻ như những người dân tại xứ sở củ sâm đang vô cùng tức giận vì nữ thần tượng khoe ảnh vui vẻ vi vu tại trời Tây giữa lúc Hàn Quốc đang đối mặt với đại dịch Covid-19 căng thẳng.

Những bình luận chỉ trích nữ thần tượng không nghĩ đến tình hình trong nước giữa lúc dịch bệnh Covid-19

Bên dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại ý kiến trái chiều với động thái của nữ thần tượng Seolhyun:

- "Mấy người nghệ sĩ giờ đều sang nước ngoài cả rồi. Nhưng họ vẫn up ảnh lên Instagram đều đều và không quan tâm đến tình hình trong nước"

- "Tránh được Corona sướng thật nhỉ?"

- "Người dân thì sắp chết hết rồi và bản thân thì vi vu ở New York?"

- "Lúc nào rồi còn đăng hình đi du lịch nước ngoài? Thật là thiếu suy nghĩ"

- "Vậy nên mới không thể vươn lên hàng top đấy. Dù là vì lịch trình nên không thể nói gì họ nhưng cũng phải để ý chứ. Tất cả mọi người đều đang vô cùng mệt mỏi mà"

- "Sau khi dịch bệnh kết thúc và họ lại tham gia hoạt động quảng bá rồi kiếm tiền thôi"

- "Đúng là không cần lo lắng cho nghệ sĩ thật mà. Nhìn đây, khi mọi người đều mệt mỏi chống dịch thì họ trốn ra nước ngoài cả rồi"

- "Tôi không nổi giận đâu nhưng nhìn người ta có vẻ không lo lắng gì nhỉ? Dân chúng thì đang run rẩy lo sợ vì không tìm được khẩu trang bảo hộ kìa"

Seolhyun được xem là một trong những thần tượng sở hữu nhan sắc cuốn hút nhất thế hệ mới tại Kpop

Seolhyun là nữ ca sĩ thần tượng của nhóm nhạc AOA dưới trướng FNC Entertainment, bên cạnh vai trò ca sĩ thì Seolhyun còn được biết đến là một người mẫu ảnh và diễn viên tại Hàn Quốc.

Với nhan sắc cuốn hút cùng ngoại hình cân đối, Seolhyun được mệnh danh là "mỹ nữ quyến rũ" của làng nhạc Kpop thế hệ mới. Năm 2016, Seolhyun vướng vào lùm xùm hẹn hò với nam nghệ sĩ Zico, nhưng sau đó không lâu thì tuyên bố đường ai nấy đi vì áp lực từ dư luận.

Ngoại hình quyến rũ đáng ngưỡng mộ giúp Seolhyun trở thành người mẫu ảnh được "săn đón" tại Hàn Quốc

Hiện tại, Seolhyun đang xem xét về lời đề nghị tham gia tác phẩm truyền hình sắp tới của đài tvN với tên gọi Day and Night. Nếu như thỏa thuận kịch bản thành công thì đây sẽ là lần trở lại chính thức với vị trí diễn viên của Seolhyun sau khi tác phẩm của đài jTBC "My Country: The New Age" (tạm dịch: Quê hương ta: Thời đại mới) đóng máy vào tháng 11/2019.

Seolhyun trong tạo hình của phim "My Country: The New Age" ra mắt năm 2019

Thiên Trúc