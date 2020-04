Mỹ đang giải mã hệ thống S-400 của Nga ở Crimea và Syria trong "vô vọng"

Trang Avia.Pro ngày 7/4 cho biết, trong những tháng gần đây, máy bay trinh sát và máy bay không người lái (UAV) của Mỹ thường xuyên xuất hiện gần biên giới Crimea và Syria. Động thái của Mỹ nhằm trinh sát các tín hiệu điện từ radar của hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga triển khai ở Crimea và Syria, từ đó nắm bắt thông tin phổ radar của hệ thống tên lửa này.

Máy bay trinh sát không người lái và có người lái của Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thăm dò radar của S-400. Trước tiện, Mỹ sử dụng UAV để thực hiện trinh sát gần biên giới của không phận phòng không Nga, buộc S-400 của Nga phải ở chế độ hoạt động, trong khi máy bay trinh sát có người lái của Mỹ đang chờ ở gần đó. Radar trên máy bay trinh sát có người lái tiến hành quét và thu các tín hiệu điện từ phát ra từ radar S-400, sau đó tiến hành phân tích các tín hiệu để thu được thông tin liên quan.

Các chuyên gia Nga cũng cho rằng, việc sử dụng kết hợp giữa máy bay trinh sát điện tử RC-135U và UAV RQ-4A Global Hawk của Mỹ trên bờ biển Crimea và căn cứ không quân Nga ở Hmeymim (Syria) có liên quan đến việc nắm bắt thông tin tần số radar của hệ thống phòng không S-400. Được biết, quân đội Mỹ hiện có một số thông tin về phổ tín hiệu radar của hệ thống phòng không S-400 và có thể tự do hoạt động ở khu vực biên giới Nga.

Hệ thống phòng không Nga hoàn toàn nắm chắc sự xâm nhập của máy bay quân sự Mỹ vào không phận Nga và có thể sẵn sàng bắn hạ bất cứ lúc nào. Điều này đặt ra vấn đề an ninh lớn cho Mỹ nếu muốn máy bay của mình hoạt động an toàn, do vậy, hành động vừa qua của Mỹ chắc chắn là để cố lấy thông tin tần số của radar hệ thống phòng không S-400.

Một số chuyên gia chỉ ra rằng, nếu Mỹ thực sự có được thông tin tần số của hệ thống phòng không S-400 của Nga, thì Washington có thể khiến hệ thống phòng không S-400 dừng hoạt động. Tuy nhiên, các chuyên gia khác nói rằng, hành động của quân đội Mỹ chỉ đang “lãng phí thời gian”.

Một nhà phân tích cho biết: "Ngay cả khi Mỹ có được thông tin về tần số của hệ thống phòng không S-400, Nga vẫn có một số lượng lớn các hệ thống và radar phòng không khác, bao gồm các hệ thống và radar hoạt động trong phạm vi vài nghìn km trong lục địa Nga. Mỹ không thể giành quyền kiểm soát hệ thống phòng không Nga theo cách này".

Tuy nhiên, việc Mỹ nắm được tần số radar của S-400 là điều không thể, đặc trưng của hệ thống phòng không Nga là sử dụng nhiều loại radar và nhiều loại đạn tên lửa chuyên dụng cho các mục tiêu hàng không khác nhau, chưa kể các bài bắn cũng được thiết kế riêng biệt và gần như không thể nắm bắt chỉ thông qua hành động trinh sát điện tử. Đây cũng là điều mà Moscow đã nhiều lần khẳng định trước thông tin cho rằng Mỹ có thể khai thác được nhiều tính năng bí mật từ tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf mà Nga bán cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Yury Sytnik - thành viên Hội đồng các quan chức cao cấp của Tổ chức sĩ quan Nga - phi công danh dự của Nga cho biết, việc Mỹ có được tần số của S-400 triển khai tại Syria không có gì đáng ngại, hiện tại Mỹ vẫn đang phải nỗ lực giải mã tín hiệu thu được từ S-400, quá trình này rất tốn thời gian, trong khi đó thông số này có thể thay đổi một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Ngày 19/3/2020, Công ty Raytheon của Mỹ đã hoàn thành đợt thử nghiệm đầu tiên của loạt ăng ten radar thứ nhất trong bộ cảm biến chống tên lửa phòng không tầm thấp (LTAMDS) của Lục quân Mỹ. Một số chuyên gia quân sự cho rằng radar LTAMDS của Raytheon, rất giống với radar S-400 của Nga.

LTAMDS bao gồm một dải ăng ten chính ở phía trước radar và hai ăng ten phụ ở phía sau. Chúng được sử dụng kết hợp với nhau để cho phép người sử dụng đồng thời phát hiện và đối phó với nhiều mối đe dọa từ bất kỳ hướng nào, đảm bảo rằng không có điểm mù trên chiến trường.

Đức Trí (lược dịch)