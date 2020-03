MV đình đám "Stay With Me" của "Goblin" đi vào lịch sử nhạc phim Hàn Quốc

Theo số liệu trên kênh Youtube "Stone Music Entertainment", đơn vị phát hành MV "Stay With Me", vào ngày 27/3 video này đã cán mốc 200 triệu view.

Với thành tích ấn tượng , "Stay With Me" trở thành bản nhạc phim đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc có MV đạt được con số khủng này.

"Stay With Me" trở thành MV nhạc phim đầu tiên của Hàn Quốc có 200 triệu view trên Youtube.

Ca khúc "Stay With Me" được thể hiện bởi 2 giọng ca là Chanyeol (EXO) và nữ ca sĩ Punch. MV "Stay With Me" chính thức được phát hành vào tháng 12/2016, ở thời điểm bộ phim truyền hình đình đám "Goblin" đang lên sóng. Ca khúc này nhanh chóng đạt được thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và quốc tế.

Chanyeol (EXO) và Punch là hai giọng ca thể hiện ca khúc "Stay With Me". Bản OST này sau đó "làm mưa làm gió" ở Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới, đồng thời được thể hiện lại bởi rất nhiều nghệ sĩ Kpop khác nhau.

"Goblin" là một trong những bộ phim truyền hình có tỉ lệ rating cao ngất ngưỡng.

Phương Thảo