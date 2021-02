13/02/2021

Với ước nguyện mua muối đầu năm để gia đình gặp nhiều điều may mắn, gia đạo hiếu thuận, ấm áp nên vào ngày đầu tiên của năm mới, nhiều người đã mua muối về nhà để lấy may mắn, ấm no, hạnh phúc cho cả năm.