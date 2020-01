Một ngày thêm 24 người tử vong vì virus corona, TQ "gồng mình" chiến đấu

Như vậy, tổng số bệnh nhân nhiễm virus corona ở tỉnh này đã lên tới 1.423 người, 76 người chết và 44 trường hợp khỏi bệnh.

Theo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, số người chết vì dịch bệnh do virus corona gây ra ở Trung Quốc đã lên tới 80 người. Có 2.454 trường hợp nhiễm virus trên khắp Trung Quốc và hơn 2.504 trường hợp trên toàn cầu.

Trước đó, Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Ma Xiaowei cho biết, sức mạnh phát tán của chủng virus mới này đã gia tăng bất chấp những nỗ lực năn chặn của Bắc Kinh.

Ông Ma Xiaowei tuyên bố việc đối phó với dịch bệnh bùng phát là một nhiệm vụ vô cùng phức tạp, đặc biệt khi virus mới được phát hiện là có thể lây nhiễm ngay cả trong thời kỳ ủ bệnh, đây là điều không xảy ra đối với virus SARS.

"Theo các quan sát, virus có khả năng lây nhiễm thậm chí trong cả thời kỳ ủ bệnh. Một số bệnh nhân có nhiệt độ bình thường và họ là những nguồn lây bệnh ẩn giấu", ông Ma nói, đồng thời cho biết thêm, thời kỳ ủ bệnh kéo dài từ 1 tới 14 ngày.

Ông thừa nhận, virus đã thích nghi với con người và trở nên dễ lây nhiễm hơn: "Có những dấu hiệu chứng tỏ virus đang trở nên dễ lây nhiễm hơn. Những nguồn lây nhiễm kín khiến việc kiểm soát dịch bệnh ngày càng khó khăn".

Để giúp đối phó với dịch bệnh bùng phát, 2.630 bác sỹ và y tá từ cả bệnh viện thông thường và quân đội đã có mặt tại Vũ Hán. Hiện 2.400 giường bệnh đã được bổ sung cho Vũ Hán và chính phủ đang lên kế hoạch cung cấp thêm 5.000 giường bệnh nữa trong 3 ngày tới.

Trung Quốc có khả năng sản xuất tối đa 30.000 bộ trang phục bảo hộ mỗi ngày, nhưng con số này giờ chỉ bằng 1/3 so với nhu cầu tại Hồ Bắc. Và do rơi vào dịp Tết Nguyên đán, công suất sản xuất chỉ đạt 40% so với thông thường.

Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore, Nepal, Pháp, Mỹ, Malaysia, Australia và Canada đều đã ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona trong những ngày gần đây. Bệnh nhân thứ 5 ở Mỹ đã được xác nhận tại quận Maricopa, bang Arizona hôm qua (26/1).

