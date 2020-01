Mở rộng địa bàn truy bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi

Sáng nay (31/1), các lực lượng nghiệp vụ vẫn đang tiếp tục tổ chức truy bắt nghi can Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thủy, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) là đối tượng gây ra vụ nổ súng ở sòng bài hôm mùng 5 Tết và vụ cướp xe ôm công nghệ khiến 5 người chết, 1 người bị thương. Cảnh sát vẫn đang siết chặt vòng vây, xe bọc thép vẫn chốt chặn ở những vị trí quan trọng mà đối tượng có thể lẩn trốn. Chó nghiệp vụ cũng được điều thêm đến khu vực truy bắt nghi phạm.

Sau gần 24 tiếng truy bắt gắt gao, trong đó địa bàn trọng điểm nghi ngờ nghi can ẩn náu là xã Trung An, huyện Củ Chi, lực lượng chức năng vẫn chưa đạt được kết quả.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM sáng nay nhận định: "Khả năng nghi can Tuấn không còn ẩn náu tại khu vực bao vây nữa. Chúng tôi đang nới rộng khu vực truy bắt".

Theo vị Giám đốc Công an TP, khu vực xã Trung An sẽ giảm lực lượng, và bố trí di chuyển, truy lùng trên diện rộng, phối hợp cùng Công an các tỉnh lân cận như Tây Ninh, Bình Dương… để áp dụng nhiều biện pháp.

Công an TP.HCM tối qua (mùng 6 Tết) đã phát đi lệnh truy nã đặc biệt nghi phạm Lê Quốc Tuấn; đồng thời có cảnh báo, nghi phạm có thể di chuyển sang địa bàn khác ẩn náu nên các tỉnh, thành gần đó như: Bình Dương, Tây Ninh cũng đã bố trí lực lượng vào cuộc rà soát.

Trong diễn biến căng thẳng, suốt đêm qua đến rạng sáng nay, Cảnh sát cơ động (CSCĐ) vẫn túc trực với khí giới đầy đủ tại khu vực cánh đồng ấp Bốn Phú, xã Trung An.

Khoảng 23h48 đêm qua, có 1 tiếng nổ lớn vang lên nên các lực lượng đã chuyển sang trạng thái chiến đấu, lùng sục về nguồn cơn phát ra tiếng nổ.

Địa bàn huyện Củ Chi, trong đó xã Trung An được coi là rộng lớn với nhiều rừng cây, chủ yếu là cao su, cây keo… um tùm, nên cực kỳ khó khăn cho cuộc truy lùng.

Công an khuyến cáo người dân phát hiện nghi vấn hoặc có dấu vết của nghi can Tuấn có thể báo cho đơn vị Công an gần nhất hoặc về cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 459 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM) qua số điện thoại 069.3187.414 và 0909.626.363.

Công an đề nghị người dân không trực tiếp vây bắt nghi phạm vì đây là đối tượng cực kỳ manh động, có vũ khí nguy hiểm.

Theo Dân trí, người dân thông thạo địa hình được lực lượng chức năng trang bị áo giáp chống đạn để hỗ trợ cảnh sát trong việc dẫn đường tiến sát vào khu vực nghi phạm xả súng bắn chết 4 người đang lẩn trốn.

Là người dân địa phương, rành về khu vực ấp Bốn Phú (xã Trung An, huyện Củ Chi) anh Lê Thanh V. là 1 trong 2 người dân được cơ quan chức năng trang bị áo chống đạn hỗ trợ cảnh sát dẫn đường truy tìm nghi phạm của vụ xả súng.

Theo anh V., địa hình nơi đây chủ yếu là cánh đồng hoang vắng không có người. Ở đây trồng các loại cây rau móp, củ mì, chuối… rất rậm rạp. Xung quanh có con sông chạy qua, trên sông có rất nhiều cây lục bình nên việc tìm bắt nghi phạm gặp rất nhiều khó khăn. Anh V. được trang bị áo chống đạn và hỗ trợ cảnh sát từ trưa 30/1. Đến 20h tối cùng ngày, anh V. trở về nhưng vẫn chưa có manh mối gì về nghi phạm gây ra vụ xả súng.

Anh V. cho biết thêm: “Nếu nghi phạm đang lẩn trốn ở khu vực này thì bên trong cánh đồng có nhiều loại trái cây, khoai mì nên đối tượng có thể ăn cầm cự”.

Như VietNamNet thông tin, vì thua bạc, chiều mùng 5 Tết, nghi can Tuấn đi cùng Lê Quốc Minh (tức Minh Sida, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) xả súng AK vào sòng bạc tổ chúc tại vườn nhãn thuộc đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi khiến 4 người chết và 1 người bị thương.

Quá trình tháo chạy và lẩn trốn, nghi can Tuấn còn gây ra 2 vụ cướp xe máy, trong đó có vụ bắn chết 1 người ở Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.

Chiều qua, Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc và Trung tướng Lê Đông Phong cũng có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ huy cuộc bố ráp, vây bắt nghi phạm.

Theo cơ quan công an, đối tượng là người sử dụng vũ khí thành thạo. Súng AK mà nghi phạm dùng gây án có băng đạn gồm 30 viên, đã bắn khoảng 22-24 viên, vẫn còn khoảng 6-8 viên nữa nên vẫn rất nguy hiểm, tất cả phải đề cao cảnh giác.

Liên quan đến vụ án này, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo thông báo truy nã đối tượng của Công an TP.HCM, Lê Quốc Tuấn cao 1m66, nặng khoảng 69kg, da ngăm đen…đặc biệt vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng báng xếp. Vật chứng cần truy tìm gồm xe máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen mang BKS 59Y – 301.98, xe máy hiệu hiệu Wave màu xanh BKS 59X – 595.12.

Tối cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã chỉ đạo công an thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng, nơi được xác định cách chỗ Tuấn đang lẩn trốn chỉ một con sông, phát hàng trăm tờ rơi về thông tin nhận dạng của đối tượng Lê Quốc Tuấn.

PV (tổng hợp)