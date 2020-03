Mitsubishi Attrage 2020 và Kia Soluto 2020: Lựa chọn tối ưu với mức giá gần 500 triệu

Mitsubishi Attrage 2020 vừa được trình làng với loạt nâng cấp mới cùng giá bán dễ tiếp cận đã gia tăng sức nóng cho phân khúc sedan hạng B vốn được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Attrage 2020 được phân phối với 2 phiên bản MT và CVT có giá bán 375 và 460 triệu đồng.

Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của Attrage, Kia Soluto có 3 phiên bản MT, MT Deluxe và AT Deluxe với giá lần lượt là 399, 425, 455 triệu đồng.

Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng so sánh 2 phiên bản Mitsubishi Attrage CVT 2020 và Kia Soluto AT Deluxe.

Giá bán – xuất xứ

Mitsubishi Attrage 2020 được nhâp khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, trong khi đó Kia Soluto hiện được Thaco lắp ráp trong nước. Giá bán cụ thể của 2 phiên bản cao cấp nhất như sau:

Mitsubishi Attrage CVT: 460 triệu đồng

Kia Soluto AT Deluxe: 455 triệu đồng

Như vậy, xét ở yếu tố giá bán, hai dòng xe này có sự chênh lệch không đáng kể. Để lựa chọn người tiêu dùng nên dựa trên các yếu tố thiết kế, trang bị và khả năng vận hành.

Ngoại thất

Xét về kích thước tổng thể, có thể thấy Mitsubishi Attrage 2020 nhỉnh hơn đôi chút so với Soluto về thông số kích thước chiều dài, rộng, cao và khoảng sáng gầm xe. Tuy nhiên, mức chênh lệch là không đáng kể. Với kích thước này, cả hai mẫu xe cùng đảm bảo không gian nội thất ở mức chấp nhận được đối với một mẫu xe hạng B.

Có thể thấy, Attrage 2020 vượt hẳn đối thủ về trang bị khi gần như toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, không chỉ hiện đại mà còn an toàn hơn. Gương chiếu hậu của Attrage chỉnh điện và có khả năng gập tự động. Trong khi đó, đèn pha, đèn hậu và đèn sương mù của Kia Soluto chỉ là Halogen. Kích thước mâm xe của Attrage cũng lớn hơn, tạo dáng vẻ bề thế, cứng cáp hơn so với đối thủ.

Thêm một điểm cộng cho Mitsubishi Attrage là trọng lượng xe chỉ ở mức 905 kg, nhẹ hơn đáng kể so với Kia Soluto - 1.066 kg. Trọng lượng nhẹ không chỉ giúp xe vận hành linh hoạt hơn mà còn giảm lượng tiêu hao nhiên liệu.

Nội thất

Là 2 mẫu xe thuộc phân khúc bình dân, Mitsubishi Attrage CVT 2020 và Kia Soluto AT Deluxe sở hữu loạt trang bị ở mức đủ dùng nhưng vẫn hiện đại như: Vô lăng tích hợp các nút bấm đa chức năng, ghế ngồi bọc da, màn hình cho hệ thống thông tin giải trí kích thước 7 inch.

Mitsubishi Attrage AT tiện dụng hơn khi hệ thống điều hòa tự động và có thêm tính năng khởi động bằng nút bấm. Trong khi đó, Soluto AT Deluxe có hệ thống âm thanh 6 loa, nhiều hơn so với 4 loa của đối thủ, giúp trải nghiệm giải trí tốt hơn.

Động cơ – An toàn

Ở phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ, Mitsubishi Attrage 2020 vẫn sử dụng động cơ 1.2L Mivec, phun xăng đa điểm cho công suất tối đa 77 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 100 Nm tại 4.000 vòng/phút, sàn 5 cấp hoặc CVT. Vận tối đa của xe là 172 km/h.

Kia Soluto mạnh mẽ hơn với động cơ xăng Kappa, hút khí tự nhiên, dung tích 1.4L sản sinh công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 4 cấp cho bản AT Deluxe. Việc được trang bị loại động cơ có dung tích 1.4L trên Soluto giúp cho xe có công suất và mô-men xoắn vượt trội hơn hẳn so với Attrage.

Có hiệu suất thấp hơn, nhưng với trọng lượng nhẹ cùng động cơ nhỏ gọn giúp Attrage vận hành linh hoạt, ổn định khi vào cua nhờ vào phân bổ trọng lượng giữa bánh trước và bánh sau đều hơn. Mẫu xe này cũng có mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng, 5.36 lít/100km đối phiên bản CVT, thấp hơn 17-20% so với các mẫu xe hạng B khác.

Về trang bị an toàn, Mitsubishi Attrage CVT 2020 và Kia Soluto AT Deluxe gần như tương đồng với nhau khi đều sở hữu những tính năng cấn thiếu đảm bảo an toàn chủ động và thụ động.

Có thể thấy, sự chênh lệch về giá bán của Mitsubishi Attrage CVT 2020 và Kia Soluto AT Deluxe là không đáng kể. Xét về thiết kế, đẹp xấu còn tùy vào thẩm mỹ của người dùng, khi Mitsubishi Attrage trẻ trung, hiện đại hơn nhờ ngôn ngữ thiết kế mới, Kia Soluto lại mang dáng vẻ cứng cáp, thể thao. Nhìn chung, đây đều là 2 mẫu xe thích hợp cho những người mua xe lần đầu hoặc mua để sử dụng cho mục đích kinh doanh dịch vụ. Nếu như Mitsubishi Attrage vượt trội hơn hẳn về trang bị tiện nghi và công nghệ hiện đại, thì Kia Soluto lại sở hữu khối động cơ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Theo danhgiaxe.com