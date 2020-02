Mê mẩn nhan sắc đỉnh cao của “bác sĩ” Ahn Hyo Seop trong “Người thầy y đức 2”

Ngay từ khi chỉ mới ra mắt trailer cùng những hình ảnh teaser đầu tiên, Romantic Doctor, Teacher Kim 2 (tạm dịch: Người thầy y đức 2) đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của hội “mọt phim” Hàn Quốc. Không chỉ nhận được sự chú ý nhờ cốt truyện ngành y cuốn hút mà dàn diễn viên trẻ “cầm trịch” bộ phim cũng “gây sốt” không kém!

Ahn Hyo Seop trở thành điểm sáng giúp phim thu hút thêm khán giả!

Trong đó phải kể đến nam chính Ahn Hyo Seop - nam thần màn ảnh thường được fan hậm mộ gọi “yêu” bằng biệt danh “Hot boy bún bò”. Với gương mặt có đôi nét giống với nam diễn viên người mẫu Nam Joo Hyuk - Ahn Hyo Seop cũng sở hữu khả năng thần kỳ, có thể “hớp hồn” hội chị em mê phim bất cứ khi nào xuất hiện.

"Bác sĩ" Ahn Hyo Seop "gây mê" hội chị em toàn tập với ngoại hình

tỏa sáng của mình

Không chỉ như thế, Ahn Hyo Seop còn có một chiều cao đáng ngưỡng mộ không thua kém những tên tuổi nam thần hàng đầu làng điện ảnh xứ Hàn hiện nay. Mặc dù chỉ mới nổi tiếng trong thời gian 1 năm trở lại, thế nhưng Ahn Hyo Seop đã đủ chứng đỏ sức cạnh tranh “không phải dạng vừa” nhờ tài năng diễn xuất miễn chê cùng thần thái, nhan sắc tỏa sáng.

Chiều cao "không phải dạng vừa" của Ahn Hyo Seop khiến

fan "đổ đứ đừ"

Trong Người thầy y đức 2, Ahn Hyo Seop hóa thân thành bác sĩ Seo Woo Jin - một người con xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn cùng nỗi ám ảnh về cái chết. Không những thế, Woo Jin còn lớn lên trong sự tăm tối khi mang trên người món nợ khổng lồ vì vay nặng lãi. Nhờ khoảnh khắc được “sư phụ Kim” giúp đỡ và chỉ dạy, Woo Jin dần hiểu được mục tiêu cùng lẽ sống mà bản thân hướng tới và từ đó, anh chàng ôm khát khao được trở thành một vị bác sĩ tài gỏi để giúp đỡ mọi người gặp nạn.

Từ một người chịu cảnh tăm tối, Woo Jin (Ahn Hyo Seop) đã tìm ra được lý tưởng đời mình

Trong phim, Ahn Hyo Seop cùng với nữ diễn viên xinh đẹp Lee Sung Kyung tạo nên mối duyên khó quên tại bệnh viện. Đây được xem là một bước ngoặc mới trong sự nghiệp diễn xuất của Ahn Hyo Seop khi anh chàng thử thách bản thân ở một đề tài phim ảnh mới, mang nặng yếu tố tâm lý, xã hội và từng làm nên danh tiếng với phần 1.

Mối tình đẹp cùng với Lee Sung Kyung trong phim cũng khiến khán giả thỏa nỗi lòng

Người thầy y đức 2 đang trở thành bộ phim có được nhiều sự chú ý và theo dõi từ khán giả. Bằng chứng chỉ là qua 2 tập đầu tiên phát sóng, bộ phim đã nhanh chóng thu về con số rating 18% - một thành tích mà đến cả những tác phẩm đình đám cũng luôn khao khát được chạm tới. Trong 2 tập phát sóng gần đây nhất, mức rating đã vượt ngưỡng 20% và thiếu chút nữa đạt luôn kỷ lục 21% lượng người theo dõi. Đây là mức rating cao nhất mà bộ phim đạt được cho tới thời điểm hiện tại và được dự đoán sẽ còn tăng nữa trong thời gian tới.

Dù chỉ mới "khởi động" nhưng Người thầy y đức 2 đã vượt ngưỡng rating 20% mà bao bộ phim ao ước

Với tình tiết hành động cuốn hút không ngừng để giành giật từng giây phút cho sự sống của người bệnh, cùng những góc khuất, câu chuyện ẩn dưới tấm áo blouse trắng của các vị bác sĩ Hàn Quốc sẽ khiến người xem không thể dứt ra khỏi mạch phim. Điều này cũng giúp tên tuổi của nam diễn viên trẻ Ahn Hyo Seop ngày càng nổi tiếng sau khi nhận được sự chú ý qua các tác phẩm Abyss (2019), One More Happy Ending (2016), Happy Home (2016),My Father Is Strange (2017), Still 17 (2018),…

Ahn Hyo Seop không chỉ có nhan sắc mà diễn xuất cũng rất tốt và được kỳ vọng sẽ phát triển trong tương lai

Người thầy y đức 2 được phát sóng trên kênh truyền hình SBS vào thứ 2, thứ 3 hàng tuần.

Thiên Trúc