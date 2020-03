Máy bay chiến đấu của Syria và Thổ "rụng như sung" trên bầu trời Idlib

Theo báo cáo của thời báo Star (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 1/3, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã điều một số lượng lớn máy bay chiến đấu F-16 vượt qua biên giới với Syria và tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của Chính phủ Syria ở tây bắc Syria. Đây được coi là cuộc tấn công “cảnh cáo” của Ankara, trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 5/2 đã đưa ra “tối hậu thư” cho Chính phủ Syria, yêu cầu đến cuối tháng 2/2020 phải rút toàn bộ quân khỏi Idlib.

Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Syria công bố, máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ 2 máy bay chiến đấu của Không quân Syria trên tỉnh Idlib, trong khi các máy bay này đang thực hiện hoạt động chống khủng bố. Lực lượng phòng không của chính phủ Syria đã bắn hạ 6 máy bay ném bom không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết, trong 2 máy bay bị bắn hạ có một chiếc là máy bay Su-24 của Không quân Syria, chiếc còn lại có thể là máy bay trinh sát Orlan-10 của Nga. Trước khi diễn ra cuộc không kích, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đến Trung tâm chỉ huy Không quân và Lục quân ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria để đích thân lên kế hoạch và triển khai chiến dịch này. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, chiến dịch quân sự này mang tên Lá chắn mùa xuân (Operation Spring Shield) ở tỉnh Idlib.

Chỉ ngay trước khi 2 chiến đấu cơ Không quân Syria bị bắn hạ, Quân đội Syria tuyên bố lập vùng cấm bay trên vùng trời Tây Bắc nước này, đặc biệt là khu vực Idlib và khẳng định sẽ bắn hạ bất cứ máy bay nào của đối phương xâm phạm không phận. Tối 1/3 (giờ Moscow), Chuẩn đô đốc Oleg Zhuravlev, chỉ huy Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria cũng thông báo, Nga không thể bảo đảm an toàn bay cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chính phủ Syria đóng cửa không phận Idlib.

Căng thẳng tại Idlib leo thang dồn dập sau vụ 34 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt mạng do trúng hỏa lực của Syria hồi tuần trước. Nga nói rằng vụ việc xảy ra là vì Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân cùng với lực lượng đối lập chính phủ Syria do Ankara hậu thuẫn. Nga cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã không thông báo cho họ về sự xuất hiện của quân đội nước này tại khu vực dẫn tới Moscow không thể can thiệp kịp thời.

Idlib là điểm nóng cuối cùng trong nỗ lực của chính phủ Syria nhằm giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ sau nhiều năm chiến tranh. Hiện thời, khu vực này có sự hiện diện của các nhóm khủng bố, lực lượng đối lập do Ankara hậu thuẫn và quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ ở các trạm quan sát do Ankara lập ra.

Đức Trí (lược dịch)