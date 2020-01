Mất gần 800 triệu nâng ngực, người phụ nữ bị hoại tử nặng

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện nay, phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, để trở nên xinh đẹp, ngoài việc phải chịu đựng nỗi đau thể xác, họ cũng phải chịu tỷ lệ rủi ro, biến chứng hậu phẫu cao.



Chị Vương, đến từ Thâm Quyến, Trung Quốc sau khi sinh con dần cảm thấy tự ti với bộ ngực chảy xệ. Sau lời giới thiệu của một người bạn, vào tháng 5/2019, chị quyết định bỏ 800 triệu đồng phẫu thuật sa trễ và nâng ngực tại một thẩm mỹ viện ở Quảng Châu mà không ngờ rằng đây là khởi đầu cho một cơn ác mộng.



Vào giữa tháng 10/2019, khi vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật, chị Vương có cảm giác vùng ngực sưng tấy và cứng bất thường, kèm theo dấu hiệu đau nhức. Liên hệ với thẩm mỹ viện nhưng không được trả lời thỏa đáng, chị Vương đến bệnh viện kiểm tra và kết luận: vùng ngực tấy đỏ, có dấu hiệu hoại tử, cần lấy túi độn ra gấp. Nếu để lâu, tình trạng nhiễm trùng nặng hơn, chị Vương có thể phải cắt bỏ một phần ngực.

Về phía thẩm mỹ viện, họ nói rằng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường chi phí nằm viện khoảng 100 triệu đồng, nhưng chị Vương và gia đình không chấp nhận vì tổn thương gây ra là quá lớn.



Khi phóng viên yêu cầu kiểm tra giấy đồng ý trước phẫu thuật có chữ ký của chị Vương và trình độ chuyên môn của bác sĩ, bên phía thẩm mỹ viện đã từ chối cung cấp. Gia đình chị Vương cho biết sẽ tiếp tục làm đơn kiện lên cơ quan chức năng để cảnh báo những người khác đang có ý định nâng độn ngực ở những nơi kém uy tín.

Nâng ngực có thể gây ra biến chứng gì?



1. Hai bên bầu ngực không cân xứng



Ngực không cân xứng là tình trạng một bên vú có kích thước, hình dáng và vị trí khác với bên còn lại. Ngoài ra, vị trí của núm và nếp vú cũng có thể nằm lệch nhau. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ mà còn tác động đến sức khỏe của nhiều chị em.



2. Co thắt bao xơ



Co thắt bao xơ là hiện tượng lớp mô sẹo bất thường hình thành xung quanh túi ngực làm bầu vú bị căng cứng và khó chịu. Đây được đánh là một trong những biến chứng thường gặp nhất sau nâng ngực và có thể tái phẫu thuật để khắc phục.



3. Nhiễm trùng

Sau nâng ngực, nhiễm trùng có thể gây nên những tác động to lớn đến kết quả cuối cùng của bầu ngực. Nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng này là do phòng mổ không đảm bảo điều kiện vô trùng, dụng cụ y tế không được vệ sinh kỹ lưỡng…



4. Biến chứng tụ máu



Tụ máu sau mổ là biến chứng thường gặp do quá trình làm tổn thương mạch máu dẫn đến tích tụ máu quanh vết thương. Biểu hiện cụ thể là xuất hiện những vết bầm tím quanh ngực, vết thương không lành và dịch máu chảy ra bên ngoài.

An An