Mâm cúng Thần Tài đầy đủ gồm những gì?

Ngày Thần Tài năm nay rơi vào ngày 3/2. Theo chuyên gia văn hóa Dương Hoàng Lộc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tôn giáo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), những việc quan trọng cần làm trong ngày vía Thần Tài đó là: lau dọn bàn thờ, chuẩn bị đồ cúng và làm lễ cúng.



Lau dọn bàn thờ:



Gia chủ phải lau bụi, sắp xếp lại để mặt trước bàn thờ gọn gàng, sạch sẽ trước khi làm lễ cúng.



Với những người cẩn thận, trước ngày mùng 10 tháng Giêng, sẽ lau bàn thờ, lau tượng ông Thần tài và ông Thổ địa bằng nước thơm, nước có ngâm hoa tươi hoặc rượu trắng để tẩy bụi.

Mâm cúng



Mâm cúng ngày vía Thần Tài bắt buộc phải có thịt quay (do dân gian truyền tai nhau Thần Tài thích ăn thịt quay), còn có thêm mâm cỗ ‘Tam Sên’ gồm: 1 miếng thịt heo luộc, trứng luộc và tôm (hoặc cua) luộc.



Ở miền Nam, đa số người dân thờ chung ông Thần Tài với ông Thổ Địa nên còn chuẩn bị thêm cá lóc nướng ở bàn thờ. Khi chuẩn bị đồ cúng ngày vía Thần Tài ngoài thịt quay, 'Tam Sên' còn phải có bình hoa, trái cây. Trong các loại trái cây, người ta chọn quả có tên, màu may mắn, ví dụ quýt (vì tiếng Hoa đọc là cát trong cát tường như ý), thanh long đỏ, dưa hấu đỏ…



Ở những đô thị, thành phố lớn, người dân đặt lên bàn thờ vàng để lấy lộc, may mắn cả năm. Có nơi đồ cúng còn có xôi và chè trôi nước để làm ăn, buôn bán trôi chảy.



Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng, Chuyên gia nghiên cứu văn hóa Việt Nam, Thần Tài là vị thần mang tài lộc cho gia đình, mỗi khi làm việc gì, gia chủ thường cầu khấn Thần Tài. Cúng Thần Tài rất phổ biến trong giới kinh doanh, ngoài cúng ngày Thần Tài, họ còn cúng ngày 10/1 âm lịch hàng tháng.



Mâm cúng ngày thường là hoa quả, đồ chay, còn ngày vía Thần Tài thì người ta cúng mặn gồm 1 miếng thịt, 1 con tôm, 1 quả trứng luộc. Ngoài ra, dân gian còn có tục mua vàng đặt lên bàn thờ lúc cúng để xin lộc Thần Tài, cúng xong mang trên người sẽ được may mắn quanh năm.



Riêng hoa cúng Thần Tài, không nên dùng hoa giả, cần mua hoa tươi, có nụ, có hương thơm càng tốt. Quả cũng không nên dùng quả nhựa mà nên cúng Thần Tài bằng quả tươi, ngon. Người ta thường dùng táo, lê, chuối, cam, quýt để cúng…



Ngoài ra, cúng Thần Tài còn có khay vàng giấy, hai bên bát hương là hai cây đèn nhỏ, một khay nước gồm 3 cốc nước và 2 chén rượu.

Diệu Thuần