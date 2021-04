15/04/2021

Cô vợ đã đăng những mâm cơm ở cữ ngon lành do chính tay chồng nấu trong 1 hội nhóm. Lý do “chồng nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng” khiến MXH like, share điên đảo. Nhưng đâu phải ai cũng biết câu chuyện phía sau...