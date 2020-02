Mai Phương Thúy đăng lại hình mặc áo dài mỏng tang từng gây tranh cãi dữ dội

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng tải lại hình ảnh mặc chiếc áo dài mỏng khoe thân hình gợi cảm. Đây là một bức ảnh trong bộ ảnh mang tên "Áo dài khoe nét xuân thì" mà cô thực hiện năm 19-20 tuổi.

Đăng kèm theo bức ảnh này là dòng chia sẻ: "Maybe you will get me into trouble again" (Có lẽ bạn sẽ khiến tôi gặp rắc rối thêm một lần nữa).



Ở phần bình luận, một số người dành lời khen ngợi về vóc dáng và vẻ đẹp của Mai Phương Thúy. Tuy nhiên, một số cũng bày tỏ sự khó hiểu: "Đã biết là sẽ rắc rối rồi tại sao còn đăng ảnh nhỉ?".



Liên hệ với Mai Phương Thúy, cô chia sẻ, hiện tại bản thân đã tăng 3-4kg và béo hơn trước nên đã đăng lại bức hình này để lấy động lực cho bản thân.



"Đây không phải bức ảnh tạo dáng phản cảm bị mọi người ném đá trước đó. Trước khi đăng ảnh, tôi đã chỉnh phần tối phần sáng của ảnh cho phù hợp để thấy bức ảnh không có gì là hở hang, phản cảm cả.



Tôi nghĩ, bản thân mình cũng đã xin lỗi về bức ảnh phản cảm trước đó. Vì nghĩ không ai mắng mình 2 lần nên tôi đã đăng ảnh với mục đích duy nhất là lấy động lực cho bản thân", Mai Phương Thúy chia sẻ. Hoa hậu Việt Nam 2006 cũng nói, nếu để mọi người phải lên tiếng thì có lẽ cô đã sai khi suy nghĩ đơn giản.

Trước đó, Mai Phương Thúy tung bộ ảnh "Áo dài khoe nét xuân thì". Thời điểm đó, Mai Phương Thúy gặp không ít chỉ trích cho rằng, cô đã không tôn trọng trang phục Áo Dài Việt Nam.



Trước sự chỉ trích của dư luận, Mai Phương Thúy đã lên tiếng xin lỗi. "Đây là bộ hình nghệ thuật được thực hiện khi bản thâ‌n Thúy lúc đó mới 19 - 20 tuổi, tuy đã lớn nhưng độ hiểu biết chưa cao, nếu không nói là có khi còn kém nên trong khi làm việc đã có sự sai sót. Thúy hiểu rằng mạ‌o hiể‌m với những giá trị văn hóa hay nghệ thuật đôi khi có thể trở thàn‌h con da‌o 2 lưỡi".



Cô cũng bày tỏ thêm, mục đích của bộ ảnh chỉ là muốn hướng tới những giá trị nghệ thuật. Tuy nhiên, thông điệp của bộ ảnh thất bại là do cô còn non kém, cần nghiêm khắc kiểm điểm và chấn chính. Hoa hậu Việt Nam 2006 khẳng đinh, cô không muốn hủy hoại những giá trị truyền thống của Việt Nam. Cô cũng gửi lời xin lỗi tới những khán giả cảm thấy khó chịu khi xem bộ hình của mình.

Hà Lan

Từ khóa: Mai Phương Thúy