Lý do mẹ bé 3 tháng tuổi không nhiễm Covid-19 dù luôn ở cạnh?

Sáng nay, bé gái N.G.L.,3 tháng tuổi ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã được xuất viện sau 9 ngày điều trị tại BV Nhi Trung ương. Đây là bệnh nhi duy nhất tại Việt Nam nhiễm viêm phổi do virus corona chủng mới (Covid-19) tính đến thời điểm này.



Bác sĩ cũng thông báo, dù trong suốt quá trình điều trị, mẹ bé luôn ở bên chăm sóc con nhưng không hề nhiễm Covid-19, cả 2 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.



Tuy nhiên, khi trở về địa phương, 2 mẹ con bé L. sẽ tiếp tục được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên do mẹ bé vẫn trong giai đoạn cần theo dõi.

GS Lê Thanh Hải, Giám đốc BV Nhi Trung ương cho rằng, việc mẹ bé tiếp xúc rất gần với con và liên tục, cũng như tiếp xúc với mẹ ruột (người đã được xác định dương tính với Covid-19) nhưng không nhiễm bệnh là một điều đặc biệt.



GS Hải lý giải, có thể liên quan đến đề kháng miễn dịch của cơ thể, một cơ thể khỏe mạnh, miễn dịch cao, nguy cơ mắc bệnh sẽ giảm đi. Hơn nữa người mẹ được đảm bảo phương tiện phòng hộ rất tốt khi tiếp xúc với con.



Nói thêm về quá trình phòng hộ, TS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc TT Trung tâm Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới, BV Nhi Trung ương cho biết, ngay khi công bố bệnh nhi đầu tiên nhiễm virus corona mới, ông đã xem lại rất kỹ các kiến thức y học về loại virus này để cắt tất cả các đường lây.



Nhận thấy virus chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc và giọt bắn nên trong quá trình chăm sóc, mẹ bé luôn đeo khẩu trang, tránh giọt bắn của trẻ vào mắt, niêm mạc, đường hô hấp.



Phân tích chi tiết hơn, PGS.TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc BV Nhi Trung ương giải thích, việc lây nhiễm phụ thuộc vào 3 yếu tố.



Thứ nhất, do liên quan đến tải lượng virus thải ra ngoài. Đặc điểm của virus này là sau khi xâm nhập đường hô hấp sẽ nhân lên trong tế bào sau đó lại xuất khỏi tế bào, theo đường tiết bật ra ngoài.



Với những bệnh nhân dương tính Covid-19 nhưng thể viêm phổi nặng phải thở máy, toàn bộ đường hô hấp bị tổn thương viêm, đồng nghĩa tải lượng virus rất nhiều nên mật độ virus bật ra ngoài theo đường giọt bắn hoặc dịch tiết cơ thể cũng lớn.



Minh chứng, tại Trung Quốc, tốc độ lây lan nhanh do có nhiều bệnh nhân nặng. Còn tại Việt Nam, hầu hết là các trường hợp có biểu hiện nhẹ, riêng trường hợp bé 3 tuổi chỉ mới long đường hô hấp trên, cơ thể tự giới hạn với virus khiến virus không thâm nhập sâu thêm nên tải lượng virus thải ra ngoài mức độ thấp hơn, nguy cơ lây cho người khác cũng thấp.



Thứ hai, bà mẹ đã được sử dụng các phòng hộ rất cẩn thận, kết hợp dinh dưỡng đầy đủ, tâm lý tốt, thường xuyên giữ gìn mũi họng sạch sẽ bằng cách súc miệng, nhỏ mũi để tráh tổn thương đường hô hấp, hạn chế lây qua đường này.



Thứ ba, có thể liên quan đến miễn dịch của mẹ cháu bé. Trước đây, mẹ bé có thể đã từng nhiễm các bệnh thuộc họ corona khác như sởi, cúm.. do đó có miễn dịch chéo, có khả năng phòng vệ với Covid-19.

