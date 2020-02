Lời tỏ tình dễ thương mùa Valentine như chị đẹp và đại úy trong Hạ cánh nơi anh

Crash Landing On You (tên tiếng Việt: Hạ cánh nơi anh) là bộ phim đang "làm mưa làm gió" nhất trên màn ảnh Hàn hiện nay. Dù vấp phải không ít ý kiến trái chiều ban đầu vì bối cảnh phim có phần nhạy cảm và chuyện tình quân dân khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến Hậu duệ mặt trời – bộ phim “bom tấn” của Hàn đã quá đình đám trước đó. Song sau khi chính thức công chiếu, Crash Landing On You đã chứng minh sức hút của mình với thành tích rating 7.3% ngay trong tập đầu tiên và đã chạm mốc 15.9% trong tập mới nhất.

Bộ phim cũng nhanh chóng leo lên top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên cổng thông tin Naver sau mỗi tập được phát sóng và nhận về nhiều phản hồi tích cực bởi nội dung phim mới mẻ nhưng vẫn đảm bảo cốt truyện ngôn tình cực lãng mạn vốn là điểm mạnh từ trước đến nay của các drama Hàn Quốc.

Đặc biệt, màn kết hợp ăn ý với phản ứng hóa học bùng nổ của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin đã khiến các mọt phim đứng ngồi không yên. Không thể phủ nhận, dù trong tạo hình giản dị với cuộc sống nông thôn tại Bắc Hàn hay trong tạo hình sang chảnh đầy khí chất khi trở về với cuộc sống tài phiệt, cả Hyun Bin và Son Ye Jin đều khiến người xem phải nhiều lần “đứng hình” bởi visual đỉnh cao.

Không chỉ bùng nổ visual, sức hút của cặp đôi chị đẹp Yoon Se Ri và đại úy Ri Jeong Hyuk còn đến từ các phân đoạn tình cảm với loạt câu thoại “đầy thính” hoàn toàn đủ ngọt ngào để trở thành bí kíp cưa đổ crush cho các mọt phim trong mùa Valentine này.

"Thỉnh thoảng tôi sẽ nhớ đến anh. À không, chắc là sẽ thường xuyên đấy". Câu thoại của Son Ye Jin trong phân cảnh Yoon Se Ri và Ri Jeong Hyuk chia tay nhau trước khi chị đẹp trở về Nam Hàn đã khiến các mọt phim "ôm tim" khi chị đẹp gián tiếp bày tỏ cảm xúc của mình khi trong lòng cả hai đều đã bắt đầu chớm nở tình cảm đặc biệt. Không quá hoa mỹ, nhưng lời bày tỏ chân thành này biết đâu sẽ khiến trái tim crush rung rinh như cách đại úy đã rung rinh trước chị đẹp?

Vừa thú nhận "Sở thích của em là anh Ri Jeong Hyuk", chị đẹp lại nhanh chóng "đánh rơi liêm sỉ" thêm lần nữa khi tiếp tục "thả thính": "Em vừa phát hiện, không chỉ gương mặt anh, mà toàn bộ con người anh đều là kiểu em thích".

Vượt qua rất nhiều khó khăn để gặp lại nhau tại Nam Hàn, Yoon Se Ri đã thẳng thắn đối diện và thể hiện tình cảm của mình với Ri Jeong Hyuk, đồng thời khẳng định tình yêu chân thành sau khi trải qua thời gian gắn bó, thấu hiểu và cảm thông thực sự với đối phương chứ không chỉ đơn thuần là sự thu hút về ngoại hình như lần chạm mặt đầu tiên nữa. Vì thế, bài học rút ra chính là hãy bày tỏ chân thành với crush, rằng sự rung động là chính bởi con người họ chứ không chỉ là vẻ bề ngoài.

"Anh muốn kết hôn với em ở đây. Anh muốn ở lại đây". Không chỉ Yoon Se Ri mà cả Ri Jeong Hyuk cũng dần mạnh dạn bày tỏ lòng mình nhiều hơn. Đó cũng chính là minh chứng cho việc không có gì sai khi cố gắng thể hiện tình cảm với người mà mình yêu thương - điều quan trọng là thể hiện ở thời điểm nào và như thế nào. Và biết nắm bắt thời điểm, thẳng thắn bày tỏ như đại úy có lẽ chính là một trong những cách dễ dàng khiến crush rung động nhất.

"Em có thể tin mọi thứ. Ngoại trừ việc anh nói rằng anh không sao" - câu thoại của Yoon Se Ri không chỉ khiến Ri Jeong Hyuk mà còn không ít người xem phải thổn thức. Quả thực, hơn cả những lời yêu thương hoa mỹ, đây chính là lời nói thể hiện sự thấu hiểu, lo lắng và tình cảm sâu sắc dành cho đối phương mà bất kì ai cũng có thể áp dụng với crush khi ở bên cạnh người mà mình yêu thương trong thời điểm họ gặp khó khăn.

"Tiến thêm một bước nữa chắc cũng sẽ không sao đâu nhỉ?" - câu thoại mở ra nụ hôn ngọt ngào trong giây phút chia tay khi Ri Jeong Hyuk đã quyết định vượt qua ranh giới để tiến gần hơn đến Yoon Se Ri trước khi để cô ấy về Nam Hàn. Dùng câu thoại "lụi tim" này để bày tỏ với crush, biết đâu sẽ giúp đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ thì sao?

"Anh muốn nhìn thấy mái tóc bạc của em, chắc là lúc đó em vẫn xinh đẹp nhỉ?" và "Dù tôi đi rồi, tôi vẫn mong anh Ri Jeong Hyuk được hạnh phúc" có thể nói chính là hai "thái cực" mà không ít người phải đấu tranh trong tình yêu: Vừa muốn được ở bên cạnh người mà mình yêu đến khi bạc đầu, nhưng vừa phải đối mặt với những chướng ngại khác.



Đó là sự khác biệt, là khoảng cách và đôi khi là cả trách nhiệm. Sẽ có những người chọn cách ích kỷ, bất chấp tất cả để giữ lấy tình yêu. Nhưng cũng có những người chọn cách chỉ giữ lại những chấp niệm nơi đáy lòng và mong cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất dù có được ở bên họ hay không.

Phân cảnh cuối cùng khép lại tập 12 đã lấy đi nước mắt của không ít người xem với những lời ngọt ngào và đầy chân thành của Ri Jeong Hyuk dành cho Yoon Se Ri trong ngày sinh nhật của người yêu: "Anh sẽ luôn thấy biết ơn vì Yoon Se Ri đã được sinh ra trên cuộc đời này".

Hơn cả những lời hứa hẹn trọn đời, đây có lẽ mới chính là điều khiến nhiều người thấy hạnh phúc nhất bởi nó khiến họ thấy được giá trị của bản thân mình, sự quan trọng của mình trong mắt đối phương. Lời thoại đơn giản nhưng đầy "nội lực" này chính là bí kíp quan trọng để khiến crush cảm động và "đổ" ngay và luôn trong dịp Valentine này đấy!

Thục Vy