Lỗi lầm kỳ lạ trên bia mộ của huyền thoại âm nhạc Elvis Presley

Elvis Presley, ông vua Rock and Roll, đã chết sau một cơn đau tim tại nhà riêng ở Memphis khi chỉ mới 42 tuổi.



Sau khi qua đời vào ngày 16/8/1977, Elvis Presley được chôn cạnh mẹ mình trong một khu hầm mộ ở nghĩa trang Forest Hill, thành phố Memphis, Tennessee.

Sau đó hai tháng, thi hài hai mẹ con Elvis Presley được chuyển về an táng tại khu đất trong khuôn viên biệt thự của gia đình, cách khu hầm mộ cũ chưa đầy chục km.

Sự ra đi của anh, mang đến một cú sốc lớn cho hàng triệu người yêu nhạc trên toàn thế giới. Cái chết của huyền thoại âm nhạc Rock and Roll nghi ngờ có liên quan đến việc nhiều năm lạm dụng thuốc ngủ, an thần.



Tuy nhiên, nhiều người từ chối chấp nhận sự thật do bác sĩ công bố, thậm chí một số người còn cho rằng Elvis Presley vẫn còn sống vì những nghi ngờ liên quan đến lỗi bất thường trên bia mộ của ông vua nhạc Rock and Roll .





Được biết, trên phần bia mộ của ngôi sao ở Memphis, Tennessee viết tên đầy đủ là: Elvis Aaron Presley.



Tuy nhiên, người hâm mộ chỉ ra rằng tên đệm của ông Aaron viết sai chính tả. Trong khi, giấy khai sinh của ông được viết chính xác là "Aron".

Thực ra trong quá khứ, Elvis từng tiết lộ về việc anh ấy muốn thay đổi cách đánh vần thành chữ A kép. Sau khi qua đời, người cha của Elvis đã quyết định viết tên đệm của con thành hai chữ A theo ý nguyện của Elvis.

Dù vậy, niềm tin ông vua nhạc Rock and Roll vẫn còn sống được nhiều người củng cố bằng chứng cứ về một bản thu âm giọng ca rất giống Elvis từ năm 1981.

Gail Brewer-Giorgio đã gây chú ý khi tung ra bản thu âm giống giọng Elvis. Trong đoạn thu âm, một người đàn ông có âm thanh giống Elvis nói: "Người ta hỏi tôi mọi lúc mọi nơi rằng tôi sống ở đâu và tất nhiên, tôi không thể nói, nhưng đó là một nơi tốt đẹp để ẩn trốn".

"Có một hòn đảo mà tôi đã được biết đến cách đây rất lâu và tôi cũng biết, một ngày nào đó, tôi sẽ sử dụng đến".

"Tôi bắt đầu đi du lịch khắp nơi trên thế giới và điều đó thật thú vị nhưng cũng là một trận chiến không ngừng về chuyện nuôi râu dài để tránh bị phát hiện".



"Tôi nhận ra rằng sớm muộn gì điều đó cũng có thể kết thúc. Mà tôi rất ghét phải nghĩ rằng nó sẽ kết thúc, nhưng tôi hiểu đôi khi bí mật còn sống phải được tiết lộ".

Sau đó, một chuyên gia nhận dạng giọng nói có tên LH Williams đã tuyên bố đó chính là Elvis Presley.

