Lời khai của nghi phạm 20 tuổi cứa cổ tài xế taxi ở trước SVĐ Mỹ Đình icon

Tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Cảnh An bước đầu khai nhận do không có công việc ổn định, thường xuyên chơi điện tử trên mạng, không có tiền nên đã đi cướp tài sản lái xe taxi.