Lời khai lạnh gáy của nữ quái đâm chết bạn trai trong đêm Valentine

Chiều nay, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1993, trú xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Huyền khai nhận đã sát hại bạn trai Võ Minh M. (SN 1990, trú xã Bình Phú, huyện Bình Sơn) do ghen tuông.

Theo lời khai của Huyền, chiều 14/2, Huyền cùng bạn trai và 2 người bạn đến ghềnh đá ở bãi biển xã Bình Phú (huyện Bình Sơn) vui chơi trong ngày lễ tình nhân Valentine.

Sau đó, cả nhóm Huyền trở về khu vực cánh đồng vắng ở xã Bình Phú để nấu nướng, gọt trái cây, ăn tối.

Tàn cuộc vui, hai người bạn kia về, Huyền và M. ngồi chuyện trò, tâm sự. Nghe M. bảo đã có người tình khác nên Huyền ghen tuông, tức giận nên lấy dao gọt trái cây để bên cạnh đâm chết bạn trai tại chỗ.

Sau khi giết chết nạn nhân bằng 5 nhát dao, Huyền trực tiếp điện thoại báo tin cho cảnh sát 113. Sau đó, Huyền chạy xe máy đến Công an xã Bình Phú tự thú.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định, M. bị đâm chết bằng 5 nhát dao, một nhát từ cổ trái xuống, ba nhát sau lưng và một nhát tại hông trái.

Tại hiện trường, Công an thu giữ một con dao đã gãy cán.“Đó chỉ là lời khai ban đầu của Huyền. Chúng tôi cần thu thập thêm chứng cứ để điều tra, làm rõ việc Huyền sát hại bạn trai là có chuẩn bị từ trước hay hành động này đến từ sự bồng bột do ghen tuông nhất thời”, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin.

Hiện vụ án đang được Công an Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

