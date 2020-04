Lời khai ban đầu của nghi phạm trộm cắp, sát hại thiếu nữ 16 tuổi ở Đồng Nai

Nghi phạm vừa bị bắt được xác định là Đậu Đức Mười (SN 1989, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Như đã đưa tin, rạng sáng 9/4, hàng xóm nghe thấy tiếng của em P.T.B.M (16 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, thuê trọ phòng số 8 tại dãy trọ khu phố 8A, phường Long Bình) hô hoán thất thanh có trộm.

Anh T (người thuê phòng trọ đối diện) cùng những người khác trong dãy trọ dậy mở cửa chạy ra nhưng không thấy kẻ trộm đâu.

Trong phòng, mọi người phát hiện em M bị thương nặng, căn phòng loang lổ vết máu. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường Long Bình đã có mặt tại hiện trường. Bước đầu, công an xác định, bên trong phòng trọ của M. có nhiều vết máu dưới nền nhà và bị mất một chiếc điện thoại. Chiếc xe máy của nạn nhân vẫn còn trong phòng.

Do vụ án mạng không có nhân chứng trực tiếp và camera nên việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Công an tình nghi nạn nhân bị trộm sát hại.

Từ các manh mối ít ỏi tại hiện trường, Công an đã khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn số 1 là Đậu Đức Mười, quê Nghệ An.

Do nghi phạm này sống lang thang, không có nơi ở ổn định nên việc Công an theo dấu mất rất nhiều thời gian. Từ các nguồn tin trinh sát, chiều hôm qua (14/4), công an đã bắt giữ Mười khi đang lẩn trốn tại Đắk Lắk.

Qua đấu tranh, Mười đã khai nhận hành vi sát hại thiếu nữ 16 tuổi với mục đích trộm cắp tài sản vào rạng sáng 9/4.

Mười khai, trong quá trình đột nhập vào phòng trọ để trộm cắp thì bị nạn nhân phát hiện nên y rút dao tấn công, đâm nạn nhân 2 nhát, lấy một chiếc điện thoại Oppo rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Biết công an đang truy tìm, Mười đã bỏ trốn lên tỉnh Đắk Lắk cho đến khi bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Tuấn