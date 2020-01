Lợi ích tuyệt vời của rau mùi tây đối với sức khỏe

Rau mùi tây là một loại cây có nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải, thuộc họ thực vật Apiaceae. Loại rau này được sử dụng như một thảo mộc trong hàng trăm năm để giải độc, lợi tiểu, chống viêm…

Lý do khiến loại rau này được nhiều người “săn lùng” vì tốt cho sức khỏe là những thành phần như hợp chất phenolic, carotenoids, chất chống oxy hóa, axit ascobic và tinh dầu.



Rau mùi tây đôi khi được thêm vào trong các món ăn châu Âu để làm súp, salad và mì ống. Dưới đây là một số lý do vì sao bạn nên thêm loại rau này vào khẩu phần ăn hằng ngày:



Chất chống oxy hóa



Rau mùi tây rất giàu chất chống oxy hóa flavonoid, cụ thể là beta-carotene và alpha-carotene, luteolin, apigenin và lycopene. Chúng bảo vệ cơ thể chống lại stress oxy hóa dẫn đến sự lây lan của các gốc tự do trong cơ thể và thậm chí là viêm. Nó cũng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể chống lại các bệnh mạn tính.



Lợi tiểu và hỗ trợ tiêu hóa



Rau mùi tây là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên có hiệu quả cao. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Beirut (Mỹ) đã chỉ ra bằng chứng cho thấy đặc tính lợi tiểu của rau mùi tây, làm giảm đầy hơi và giữ nước.



Một nghiên cứu trên chuột cho thấy lượng nước tiểu đã tăng sau khi tiêu thụ thảo dược này, sau 24 giờ. Nó cũng giúp gia tăng sự bài tiết nước tiểu trong cơ thể. Theo cách đó, nó giúp ngăn ngừa các vấn đề về đường tiêu hóa. Tác dụng lợi tiểu của mùi tây là nhờ vào hai thành phần: apiol và myristicin.



Lá mùi tây có tác dụng chữa bệnh. Nó giúp làm giảm chứng đầy hơi bằng cách ngăn chặn sự hình thành khí trong đường tiêu hóa,



Vitamin C và K



Mùi tây rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin K, một chất dinh dưỡng thiết yếu để liên kết tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sức khỏe của xương, như canxi, phốt pho, magiê và vitamin D.



Nó cũng chứa nhiều vitamin C, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, nơi hệ thống miễn dịch bị ảnh hưởng nhiều nhất. Điều này làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh như viêm khớp, tiểu đường và ung thư ruột kết bằng cách giảm viêm trong cơ thể.



Đặc tính kháng khuẩn



Rau mùi tây có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành của vi khuẩn dẫn đến nhiễm trùng và tổn thương da. Rễ và hạt cũng có đặc tính kháng khuẩn. Vì lý do này, nó được sử dụng trong các sản phẩm khác nhau giúp duy trì vệ sinh hàng ngày như xà phòng và chất tẩy rửa.



Tốt cho thận



Sỏi thận hay còn gọi là sạn thận là bệnh xảy ra khi các chất khoáng trong nước tiểu lắng đọng lại ở thận, bàng quang, niệu quản... thành những tinh thể rắn.



Rau mùi tây giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận bằng cách ngăn chặn quá mức canxi rời khỏi cơ thể và tăng pH nước tiểu. Nó cũng giúp giữ cho mức pH của cơ thể ở mức bình thường bằng cách giảm độ axit.

