Lợi ích đặc biệt của quả ổi với sức khỏe con người

Giảm lượng đường trong máu



Nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ lá ổi có thể cải thiện và kiểm soát lượng đường trong máu và kháng insulin. Một nghiên cứu khác cho thấy uống trà lá ổi làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn bằng cách giảm hoạt động của enzym alpha-glucosidease.

Đồng thời, nước lá ổi còn có tác dụng ngăn chặn cơ thể hấp thụ đường sucrose và maltose là 2 loại đường làm tăng lượng đường trong máu.



Làm đẹp da, chống lão hóa



Theo các nhà dinh dưỡng, khi ăn ổi, nên ăn cả vỏ, sau khi đã rửa thật sạch, vì lượng vitamin C trong ổi tập trung chủ yếu ở phần vỏ.



Vitamin C của ổi còn giúp kích hoạt sự sản xuất chất collagen, hoạt chất cần thiết giúp củng cố độ bền cho khớp xương, sụn, có ích cho cấu trúc của da, giúp duy trì lượng collagen trong da, giữ cho da luôn ổn định.



Vitamin C trong trái ổi còn có tác dụng làm lành da, do có đặc tính chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ da và cơ thể trước các yếu tố gây bệnh từ bên ngoài.



Cải thiện các chức năng nội tiết



Lượng đồng có trong ổi giúp cho việc sản xuất và hấp thụ các hooc môn cho cơ thể. Ngoài ra còn giúp cải thiện chức năng nội tiết, đặc biệt là tuyến giáp là nơi chuyển hóa những thức ăn và năng lượng.



Bảo vệ gan



Nghiên cứu cho thấy chuột được cho ăn bột từ chiết xuất lá ổi, ít bị tổn thương gan hơn những con chuột khác.



Như vậy, bột từ chiết xuất lá ổi có thể bảo vệ gan nhờ vào các chất chống ô xy hóa có trong lá ổi.



Hỗ trợ tiêu hóa



Hàm lượng chất xơ cao trong ổi giúp ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ hoạt động thường xuyên của nhu động ruột.



Một nghiên cứu cho thấy chiết xuất lá ổi làm giảm tiêu chảy bằng cách tiêu diệt tất cả các vi khuẩn có hại trong ruột.



Giảm chỉ số cao huyết áp



Nhiều nghiên cứu y học cho thấy nếu cơ thể chúng ta tiêu thụ những loại thực phẩm không có chất xơ thì dễ bị “dính” chứng cao huyết áp, thực phẩm được tiêu thụ sẽ mau chóng chuyển thành đường. Do trong ổi có nhiều chất xơ, chỉ số đường huyết (glycemic index) thấp nên kết hợp trong chế độ ăn hằng ngày sẽ góp phần cải thiện chỉ số cao huyết áp, hạ thấp cholesterol xấu trong máu và giảm nguy cơ tim mạch.



Tuy nhiên, khi tiêu thụ ổi bạn cần nhớ lưu ý nhỏ bao gồm không ăn hột vì chúng khó tiêu, để đổi vị, thay vì ăn bạn hãy uống nước ép cũng có tác dụng tương tự.

Mộc/phunutoday.vn