Loạt xe sang ồ ạt đổ bộ vào thị trường Việt, nhiều phiên bản giá rẻ

Mercedes – Benz cơ cấu lại toàn bộ sản phẩm, tung thêm 2 phiên bản "giá rẻ"

Mercedes-Benz C 180 vừa ra mắt.

Gặt hái nhiều thành công năm 2019, Mercerdes – Benz tung đồng loạt ra thị trường Việt Nam tới 7 mẫu xe mới trong một sự kiện vừa được tổ chức. Các mẫu xe mới ra mắt trải dài từ C, E – Class và GLS. Trong đó, cơ cấu sản phẩm mới của Mercedes – Benz Việt Nam đã được thay đổi rõ rệt.

Năm 2019, Mercedes – Benz Việt Nam bán ra tổng số 6.800 chiếc xe, trong đó có tới 6.000 xe được lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Hãng xe Đức có nhiều động thái thay đổi để có thể tiếp tục duy trì vị thế nắm trong tay nhiều nhất thị phần xe sang. Trong đó phải kể đến việc tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý; mở thêm 1 Trung tâm phân phối phụ tùng và Trung tâm kiểm tra và hoàn thiện xe trước khi giao (nằm tại Long An) làm vệ tinh cho nhà máy lắp ráp tại TP.Hồ Chí Minh

Cùng với đó, Mercedes – Benz Việt Nam cũng cơ cấu lại danh mục sản phẩm của mình trong năm 2020. Trong đó, đưa thêm các phiên bản có mức giá rẻ, tiệm cận với giá bán của phân khúc D phổ thông để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Khoảng cách giữa các phiên bản cũng được nới rộng ra, theo lý giải là để khách hàng thấy được sự khác biệt rõ nét hơn giữa các phiên bản và các trang bị đáng giá ở các phân khúc cao hơn.

Cụ thể, từ tháng 3/2020, 3 phiên bản của C-Class sẽ bao gồm C 180, C 200 Exclusive và C 300 AMG. Trong đó, C 180 có mức giá rẻ hơn (với giá bán 1,399 tỷ đồng) sẽ thay thế cho phiên bản C 200. Phiên bản C 200 Exclusive sẽ được nâng cấp động cơ mới là loại 2.0 tăng áp cuộn kép với giá 1,729 tỷ đồng. Khoảng cách giữa hai phiên bản này được nới ra lên tới hơn 300 triệu đồng.

Cơ cấu sản phẩm cũng tương tự đối với E- Class. Phiên bản E 180 mới cắt giảm một số trang bị được bán với giá 2,050 tỷ đồng trong khi phiên bản E 200 Exclusive 2020 ra mắt hồi tháng 2/2020 với giá bán 2,29 tỷ đồng.

Đầy đủ danh mục GLC 2020

Đầu tháng 2, Mercedes – Benz Việt Nam ra mắt 2 phiên bản GLC 200 và GLC 200 4Matic. Đến tháng 3, hãng xe tiếp tục ra mắt 2 phiên bản còn lại của mẫu xe thể thao đa dụng GLC là GLC 300 4Matic lắp ráp trong nước và GLC 300 4Matic Coupé được nhập khẩu. Hoàn thiện toàn bộ danh mục sản phẩm GLC với 4 phiên bản.

Sự khác biệt về thiết kế và tính năng giữa GLC 300 4Matic ở 2 bản lắp ráp và nhập khẩu là không đáng kể. Ở ngoại thất, phiên bản lắp ráp vừa ra mắt vẫn sử dụng gói ngoại thất AMG line, đi cùng mâm xe AMG 19 inch 5 chấu kép thay vì loại đa chấu 20 inch và khoang nội thất với gói Exclusive. Màn hình giải trí kỹ thuật số được nâng cấp lên loại 10,25 inch kích thước lớn.

Trong khi đó, GLC 300 4Matic Coupé khác biệt với cụm đèn trước LED toàn phần và gói nội thất AMG line với 3 tùy chọn màu là đen, nâu saddle và đỏ Cranberry.

Mẫu xe lắp ráp tại Việt Nam là GLC 300 4Matic có giá bán 2,399 tỷ đồng trong khi phiên bản GLC 300 4Matic Coupé có mức giá 3,069 tỷ đồng.

Mercedes – Benz GLS 450 4Matic: Giá 4,909 tỉ đồng

Thế hệ GLS thứ 3 vừa được Mercedes – Benz Việt Nam ra mắt với phiên bản GLS 450 4Matic. So với thế hệ tiền nhiệm, GLS mới dài hơn 77 mm và rộng hơn 22 mm. Chiều dài cơ sở được kéo dài thêm 60 mm, mang đến sự rộng rãi cho khoang nội thất, nhất là ở hàng ghế thứ hai.

Với ngôn ngữ Sensual Purity, GLS được thiết kế bằng nhiều hình khối rắn chắc, liền mạch cùng 4 hốc bánh xe mở rộng sang 2 bên, kết hợp với gói ngoại thất AMG line và mâm xe AMG 21-inch 5 chấu kép.

GLS 450 Matic được trang bị gói nội thất Exlcusive; tay lái được bọc da Nappa, tích hợp 2 nút điều khiển cảm ứng trên tay lái. Xe được ốp gỗ sồi Anthracite vân nổi màu xám nâu; các phím điều khiển trung tâm, cụm chỉnh đèn mới và đặc biệt là bề mặt của hệ thống âm thanh đều được ốp hợp kim.

GLS 450 4Matic được trang bị động cơ 6 xylanh thẳng hàng hoàn toàn mới, tích hợp hệ thống mild-hybrid EQ Boost cho công suất cực đại 367 mã lực và sức kéo 500 Nm. Mẫu xe nhập khẩu có giá bán giá 4,909 tỉ đồng

Loạt xe mới của Lexus

Lexus LS 500h SE

Là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm, LS 500h phiên bản có giá bán lên tới 7,83 tỷ đồng. Mẫu xe cũng ghi dấu ấn bởi sự lột xác hoàn toàn về thiết kế.

Ở phiên bản đặc biệt kỉ niệm 30 năm Lexus, các kĩ sư và nhà thiết kế đã sử dụng những chi tiết thể hiện tinh hoa đỉnh cao của trình độ thủ công bậc thầy Takumi như màu sơn xanh Terrane Khaki độc đáo, lần đầu trên dòng xe LS hay các chi tiết nội thất như ốp trang trí họa tiết Kikiro màu xanh nước biển gần bảng điều khiển trung tâm, họa tiết hình con suốt tạo hình bằng Laser trên các tấm ốp nội thất (trừ vô lăng), ghế bọc da Semi-Aniline cao cấp màu Camel.

Ngoài phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm, dòng xe LS hiện có các phiên bản LS 500, LS 500h phiên bản Da L-aniline và kính Kikiro. Theo đó, LS500 có giá bán 7,28 tỷ đồng; LS 500h da L-aniline có giá bán 7,96 tỷ đồng và phiên bản LS 500h kính Kiriko có giá bán 8,86 tỷ đồng.

Lexus ES 300h 2020

Mẫu sedan Hybrid hạng sang cỡ trung đầu tiên Lexus ES 300h 2020 được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe ES 300h sở hữu động cơ Hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 2.5L hoạt động trên chu trình Atkinson với động cơ điện tạo ra tổng công suất 214 mã lực tại 5700 vòng/phút và mô men xoắn 221 Nm/3600-5200 vòng/phút, đi kèm là hộp số vô cấp. Hệ thống này giúp tối ưu vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và phát thải tối thiểu ra môi trường.

Khoang nội thất sang trọng với hế da Semi-Aniline mềm mại có thể điều chỉnh theo 10 hướng khác nhau, hệ thống âm thanh vòm 17 loa Mark Levinson và hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập.

Lexus NX 300 2020

Đầu tháng 2, mẫu SUV Lexus NX 300 phiên bản 2020 đã có mặt tại 2 đại lý Lexus chính hãng với giá bán của mẫu xe 2,56 tỷ đồng, tăng giá 50 triệu đồng so với bản cũ.

Lexus NX 300 2020 không có quá nhiều nâng cấp. Phiên bản NX mới hầu như giữ nguyên thiết kế, động cơ, chỉ được nâng cấp thêm một số tính năng an toàn và tiện nghi. Cụ thể, NX 300 2020 được trang bị Hệ thống an toàn Lexus LSS +2. Các tính năng an toàn của hệ thống này như hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) và hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHS).

Bên trong khoang hành khách của Lexus NX vẫn trang bị hệ thống âm thanh 10 loa cao cấp Lexus Premium, màn hình giải trí kích thước lớn 10.3 inch kết hợp với giao diện điều khiển cảm ứng (Remote Touch Interface), sạc không dây chuẩn Qi và Apple car play, Android Auto,.. Trên bản mới, Lexus NX bổ sung chức năng mở cửa sau không chạm chỉ bằng thao tác đá chân tiện lợi, dễ dàng khi khách hàng cần vận chuyển nhiều đồ đạc.

Lexus NX 300 vẫn giữ nguyên động cơ Turbo tăng áp 2.0L, phun xăng trực tiếp 4 kỳ cho động cơ tăng áp D-4ST và công nghệ ESTEC, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6 và sản sinh công suất cực đại 235 mã lực tại 4.800-5.600 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.650-4.000 vòng/ phút. Đi kèm là số tự động 6 cấp. Đây cũng là một trong số ít mẫu xe trong phân khúc sở hữu Hệ thống treo tự động thích ứng (AVS) giúp tối ưu hóa sự ổn định và linh hoạt của chiếc xe trong mọi điều kiện đường sá.

Loạt xe sắp ra mắt của BMW

BMW sắp tung ra nhiều phiên bản xe mới tại thị trường Việt Nam. Một số thông tin cho thấy các phiên bản BMW 3-Series, X1, X5 có thể sắp được ra mắt trong một thời gian ngắn nữa. Thu hút nhất có lẽ là các thông tin về BMW 3-Series 2020 mới với các phiên bản có trang bị thấp hơn để có thể tối ưu mức giá.

Thế hệ 320i Sport Line đang được một số đại lý BMW thông tin đến khách hàng. Theo đó, mẫu xe mới được cho là sẽ có hai phiên bản 320i Sport Line và 320i Sport Line Plus với thiết kế tương tự như 330i Sport Line. Một số chi tiết nội, ngoại thất có thể sẽ được giảm lược cùng các tính năng để mang đến mức giá tối ưu hơn. Mức giá dự kiến của hai phiên bản này từ 1,7 - 2 tỷ đồng.

Hoàng Nam