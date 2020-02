Lo sợ virus Corona, nhiều người ho, sốt lập tức đi viện

Chị Đỗ Thị Hòa - quê Thái Bình, làm tại Minh Khai, Hà Nội sau Tết lên Hà Nội đi làm chị Hòa bị sốt, ho và đau họng. Vì đi lại ngày Tết nhiều và di chuyển bằng xe khách là chủ yếu nên chị Hòa rất sợ mình có thể mắc bệnh mà không biết. Nhất là trường hợp ngày Tết về quê chơi rất nhiều người quen từ Trung Quốc về quê ăn Tết. Lo sợ quá, vợ chồng chị Hòa nhanh chóng vào viện khám.

Tại đây, bác sĩ cho biết chị Hòa dương tính với cúm A và viêm amidan.

Theo bác sĩ Lại Thanh Hà, Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Thanh Nhàn thời gian vừa qua số lượng bệnh nhân tới khám do có ho và sốt tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Thanh Nhàn tăng đột biến. Trung bình 1 ngày khoa tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt tới khám. Số lượng bệnh nhân tới khám cao hơn rất nhiều.

Nếu như trước đây mọi người thường ra hiệu thuốc tự mua thuốc điều trị, không khỏi mới đến viện thì nay mọi người chủ động tới viện ngay khi có các dấu hiệu ho vì lo ngại nhiễm virus Corona. Tuy nhiên, kết quả khám chủ yếu mắc các bệnh nhiễm virus thông thường (cúm A, cúm B), một số bệnh nhân nhiễm vi khuẩn.

Trước số lượng bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt tăng đột biến, bệnh viện Thanh Nhàn cũng đã bố trí khu khám bệnh riêng cho các bệnh nhân.

BS. Thanh Hà khuyến cáo, để phân biệt sốt, ho do virus thông thường hay do virus Corona đều phải qua các xét nghiệm. Nếu bệnh nhân bị sốt do virus cúm A,B sẽ có test cúm kết quả nhanh. Còn bệnh nhân có triệu chứng sốt ho do vi khuẩn thì sẽ có kèm theo các triệu chứng rất điển hình.

Trường hợp bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho nghi ngờ do virus nCoV thường là những bệnh nhân đã từng đi từ vùng dịch về, tiếp xúc với người đi từ vùng dịch, chăm sóc người nghi ngờ nhiễm virus nCoV hoặc bị viêm phổi cấp nhưng chưa tìm ra nguyên nhân.

Theo BS. Hà, hiện nay viêm phổi cấp do virus nCoV vẫn chưa có vaccin phòng ngừa, do vậy để phòng bệnh cách tốt nhất là hạn chế tới nơi tập trung đông người, tránh tiếp xúc với những người có yếu tố nguy cơ cao. Dùng khẩu trang y tế đúng cách và rửa tay sạch trước khi ăn uống

