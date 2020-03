Lộ diện một số người đốt pháo số lượng lớn trong đám cưới ở Hà Nội

Theo cơ quan công an, ngày 1/3, ngay khi tiếp nhận thông tin về việc có một gia đình ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn tổ chức đám cưới đã đốt số lượng lớn pháo bên trong rạp và ngoài đường, gây những tiếng nổ kéo dài, xác pháo đỏ cả góc đường, Công an xã Phù Lỗ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Sóc Sơn đã xuống hiện trường, lập biên bản sự việc.

Ngày 3/3, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an TP Hà Nội tiếp tục các hoạt động điều tra nguồn gốc số pháo, ai là người tổ chức đốt pháo và các vấn đề liên quan đến vụ việc. Bước đầu, Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập một số người để tiến hành xác minh, làm rõ.

Trước đó, Infonet đã đưa tin về việc trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh, video clip một đám cưới ở xã Phù Lỗ rải pháo thành 3-4 dãy trước cửa nhà. Ngoài ra, gia đình này còn treo pháo dọc 2 bên lối đi vào nhà để đốt mừng đám cưới. Những dàn pháo này được rải ngay sát đường quốc lộ, khói từ pháo bốc lên trắng xóa, xác pháo đỏ ngổn ngang trên mặt đường.

Trao đổi với PV, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa – Đoàn LS TP Hà Nội chia sẻ: "Hiện nay nhà nước ta đang cấm việc sản xuất, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ. Hành vi đốt pháo của gia đình tổ chức đám cưới "gây tiếng vang" ở xã Phù Lỗ là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy thuộc vào hành vi và hậu quả mà những người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Luật sư phân tích: "Trước tiên, cần xác định người đốt pháo là ai? Có hành vi tang trữ hay mua bán hay không? Không những vậy, còn phải kiểm tra xem trọng lượng của số pháo nổ cụ thể là bao nhiêu, từ đó mới xác định được hình thức và mức xử lý cụ thể.

Việc đốt pháo vào các dịp lễ, Tết hoặc đám hỷ có thể là một truyền thống hoặc quan điểm của người dân về mong muốn một cuộc sống tươi vui, giòn giã, vui vẻ. Tuy nhiên, đốt pháo rất nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của những người xung quanh. Do đó, Nhà nước đã nghiêm cấm các hành vi sử dụng, tàng trữ, sản xuất, vận chuyển, buôn bán liên quan đến pháo, chất nổ. Chỉ có các doanh nghiệp hoặc tổ chức được cấp phép mới được sử dụng, sản xuất loại chất nổ này.

Người dân cũng cần phải nâng cao ý thức chấp hành của bản thân, gia đình và những người xung quanh để đảm bảo an toàn của bản thân và thực thi đúng pháp luật".

Sông Yên