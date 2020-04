Liên quan bệnh nhân 243: Tập thể Công an phường Đông Ngạc kết thúc cách ly

Chiều 14/4, trao đổi với PV, Đại tá Lê Đức Hùng – Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: “Ngày hôm qua (13/4), Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Đông Ngạc đã quyết định kết thúc cách ly đối với tập thể Công an phường này”.

Theo Đại tá Lê Đức Hùng, đến hôm nay, chỉ còn một Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc, người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 243 (trú tại Hạ Lôi, Mê Linh) vẫn đang phải cách ly tập trung theo quy định.

Như đã đưa tin, vào ngày 6/4, UBND quận Bắc Từ Liêm ra thông báo rà soát các trường hợp đã từng tiếp xúc với bệnh nhân số 243.

Ngay sau khi tiếp nhận thông báo, Trung tá Quách Văn Tính (SN 1976, là Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc) đã điện thoại báo cáo chỉ huy Công an quận và Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc về việc cách đây 24 ngày (khoảng 19h30' ngày 14/3/2020), Trung tá Tính có đến nhà anh họ ở thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) dự đám cưới. Tại đây, ông Tính có đứng đối diện và chào hỏi một lúc với bệnh nhân số 243.

Thời điểm ngày 14/3 chưa có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và cũng chưa có chỉ đạo phân công lịch làm việc với 2/3 quân số ở Công an phường, đồng thời chưa phát hiện bệnh nhân số 243 nhiễm Covid-19.

Do vậy, từ ngày 15/3/2020 đến 6/4/2020, ông Tính đi làm bình thường và tiếp xúc với tất cả các cán bộ chiến sĩ Công an phường Đông Ngạc.

Đại tá Hùng thông tin thêm, đến khi nhận được báo cáo của ông Tính về việc có tiếp xúc với bệnh nhân 243, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc tính thời điểm cách ly từ khi có báo cáo rà soát, UBND quận đã chỉ đạo Công an quận đưa ông Tính vào Bệnh viện công an thành phố để cách ly tập trung theo quy định; đồng thời thực hiện biện pháp cách ly ngay 17 cán bộ Công an phường đã tiếp xúc với ông Tính.

Ngày 8/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC) đã lấy mẫu xét nghiệm của ông Tính và toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an phường Đông Ngạc. Ngày 9/4, mẫu xét nghiệm của ông Tính đã có kết quả âm tính.

PV