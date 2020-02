Lịch trở lại trường mới nhất của học sinh Nghệ An, Quảng Ngãi

Sáng 28/2, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Sở đã tiến hành cuộc họp và thống nhất thời gian trở lại trường của học sinh các cấp học trên địa bàn.



Cụ thể, học sinh THPT và GDTX bắt đầu đi học từ thứ 2 tuần tới (tức ngày 2/3/2020), tiếp đến ngày 9/3 thì cấp Trung học cơ sở; đến ngày 16/3 học sinh cấp Tiểu học và Mầm non, các Trung tâm giáo dục kỹ năng sống, ngoại ngữ… sẽ chính thức quay trở lại trường.



“Việc bố trí như thế sẽ rất linh hoạt, chủ động, phù hợp với chương trình, lứa tuổi của các em học sinh”, ông Hoàn nói.



Để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các nhà trường cần tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.



Tiến hành vệ sinh, tẩy trùng khuôn viên trường, lớp học, bàn, ghế, thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học...; bố trí đủ hệ thống nước sạch rửa tay có xà phòng; chuẩn bị đủ nước sát khuẩn ở những khu vực học sinh, giáo viên, nhân viên thường xuyên qua lại sử dụng; nhắc nhở học sinh, giáo viên, nhân viên thường xuyên rửa tay trước khi vào, ra phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, nhà ăn, nhà vệ sinh để bảo đảm bảo an toàn.

Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, chỉ tổ chức các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học.

Học sinh bậc mầm non đến THCS ở Quảng Ngãi nghỉ tiếp 1 tuần

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định cho học sinh từ bậc mầm non đến THCS nghỉ thêm 1 tuần. Học sinh bậc THPT và hệ bổ túc THPT sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3.

Sáng 28/2, ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, Sở đã quyết định cho học sinh từ bậc mầm non đến THCS nghỉ học thêm 1 tuần (từ ngày 2-8/3).

Trong khoảng thời gian này, Sở sẽ có thông báo tiếp theo về việc cho học sinh đi học trở lại hay tiếp tục nghỉ phòng chống Covid-19.

Đối với bậc THPT và hệ bổ túc THPT, học sinh sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3. Sở GD-ĐT đã yêu cầu các điểm trường sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Ngoài ra, Sở GĐ-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu, trong thời gian dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các trường học, cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh; tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm.

“Dịch bệnh do Covid-19 vẫn còn có nguy cơ ảnh hưởng, do đó việc cho học sinh từ mầm non đến THCS tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần là cần thiết. Vấn đề cho học sinh nghỉ học, chúng tôi đã tính toán kỹ và đã được UBND tỉnh đồng ý”, ông Phu cho biết thêm.

Trước đó, để chủ động ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, tỉnh Quảng Ngãi đã 3 lần ra thông báo cho học sinh nghỉ từ ngày 3/2 đến 16/2 và nghỉ học tháng 3.

Việt Hòa