Lịch học trực tuyến trên VTVcab từ 13 – 17/4

Các bài giảng được phát trực tiếp trên các kênh VTVcab 7, VTVcab 22, App Onme và ON, Fanpage VTVcab, YouTube ON Edu với các khung giờ: 8h - 8h45; 9h - 9h45; 14h -14h45; 15h - 15h45; 16h - 16h45, 16h45. VTVcab cũng phát sóng VOD các chương trình dạy học trên Đài TH Hà Nội trên nhiều khung giờ của kênh VTVcab 22 giúp các bạn học sinh thuận tiện theo dõi ôn tập.

Bên cạnh đó, hệ thống VTVcab cũng phát sóng đầy đủ các nhóm kênh địa phương khác như Hà Nội 2, Vĩnh Long 4, HTV4... là các kênh có chương trình dạy học trên gói kênh CHẤT/VTcab.

Lịch học cụ thể của chương trình “ON Edu - Trường học 4.0” tuần từ 13 -17/4 với các bài giảng bổ ích cho các học sinh như sau:

Lịch trực tiếp các bài giảng tuần từ 13 -17/4 trên VTVcab

Khối lớp Khung giờ Thứ Hai (13/4) Thứ Ba (14/4) Thứ Tư (15/4) Thứ Năm (16/4) Thứ Sáu (10/4) Tiểu học 8h -8h45 Tiếng Anh Tiểu học Fairy Tales Toán Tiểu học Ôn tập về hình tam giác, hình thang T.Việt Tiểu học: Luyện tập xác định thành phần câu Toán Tiểu học: Ôn tập Bài toán về Tỉ số phần trăm T.Anh : Animal Classification Part 2 THCS 9h -9h45 T.Anh THCS:Relative Clauses (Part 1) Toán THCS: Giải toán bằng cách lập hệ phương trình) N.Văn THCS: Đề tài người nông dân trong kháng chiến T.Anh THCS: Relative clauses (Part 2)) Toán THCS: Giải toán bằng cách lập phương trình THPT 14h – 14h45 Toán THPT: Luyện tập phương trình, bất phương trình mũ và logarit Lý THPT: Phản ứng hạt nhân Hóa THPT: Tổng ôn chủ đề Este -Chất béo (phần 3) T.Anh Khoa học: Animal Classification Part 1) Sinh THPT: Một số bài tập phần Sinh học phân tử (tiết 2) THPT 15h -15h45 Văn THPT: Phân tích trọn vẹn bài thơ Sóng Toán THPT Ôn tập Địa THPT: VOD - Chuyên đề: Ôn tập Địa lý ngành Nông nghiệp Sử THPT: Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1925 T.Anh Khoa học: Plants Seeds THPT 16h -16h45 Lý THPT: Lượng tử ánh sáng Văn THPT: Vợ chồng A Phủ - tiếng sáo Mèo nơi rẻo cao GDCD THPT: Công dân với quyền học tập, sáng tạo và phát triển Hóa THPT: Tổng ôn: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Toán Tiếng Anh: Numbers and Ordinal Numbers

ĐP