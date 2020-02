LHQ: Hơn 100 nghìn người thương vong ở Afghanistan trong 10 năm

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, sau khi thực hiện thành công thỏa thuận giảm bạo lực, việc ký kết thỏa thuận hòa bình Mỹ-Taliban dự kiến sẽ được tiến hành. Chúng tôi đang chuẩn bị cho việc ký kết vào ngày 29/2 tới.

Trong khi đó, phía Taliban phát đi tuyên bố nói rằng “cả hai bên sẽ tạo lập tình hình an ninh phù hợp trước ngày ký kết thỏa thuận”, “sắp xếp thả tù nhân” và chuẩn bị cho các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan.

Trong Thông điệp Liên bang đọc trước lưỡng viện Quốc hội hôm 4/2 vừa qua, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông không muốn khiến hàng trăm nghìn người ở Afghanistan thiệt mạng, mà nhiều người trong số họ vô tội.

Ông Donald Trump một lần nữa khẳng định nước Mỹ không có nhiệm vụ “làm cảnh sát quốc tế” cho các nước khác; chính quyền của ông đang nỗ lực để kết thúc cuộc chiến dài nhất lịch sử nước Mỹ và đưa các binh sỹ trở về nhà.

“Kể từ khi UNAMA bắt đầu tính toán một cách hệ thống vào năm 2009, họ đã ghi nhận 100.000 thương vong, bao gồm 35.000 người thiệt mạng và 65.000 người bị thương. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của cuộc xung đột đã vượt xa những con số này và để lại những thiệt hại to lớn. Điều này đã gây ra sự tổn thất về thể chất, tinh thần, xã hội và kinh tế của các cá nhân, gia đình và cộng đồng”, báo cáo của UNAMA cho biết.

Tính riêng năm 2019, phái bộ đã ghi nhận 10.392 nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang trong dân thường: tổng cộng 3.403 người thiệt mạng và 6.989 người bị thương. Con số này ít hơn 5% so với năm 2018, khi tổng số nạn nhân của cuộc xung đột là 10.994. Đồng thời, dữ liệu hiện tại cho thấy mức thương vong của dân thường thấp nhất kể từ năm 2013.

Tài liệu của UNAMA cho hay: “Có sự sụt giảm là bởi số lượng thương vong do các hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã giảm dần. Thương vong do hoạt động của các bên khác, đặc biệt là Taliban và những lực lượng vũ trang quốc tế, đã tăng lên”.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Michelle Bachelet nói rằng, các bên tham chiến phải thực hiện biện pháp cần thiết để ngăn chặn thương vong cho phụ nữ, đàn ông, bé trai và bé gái khỏi bom đạn, pháo kích, tên lửa và mìn tự chế.

Theo số liệu thống kê mới nhất, sau 18 năm can thiệp vào Afghanistan, nước Mỹ đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề với khoảng 2.400 quân nhân thiệt mạng và hơn 20.300 người bị thương.

Quốc hội Mỹ cũng đã phải chuẩn chi xấp xỉ 137 tỷ USD cho việc tái thiết quốc gia Trung Nam Á này. Về phía Afghanistan, tính từ tháng 1/2009, thời điểm Liên Hợp Quốc bắt đầu thống kê về thương vong dân sự, đến nay đã có hơn 34.000 thường dân Afghanistan bị giết hại trong cuộc xung đột vũ trang này.

