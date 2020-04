Mở rộng địa bàn truy bắt nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi icon

Theo Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, khả năng nghi can Lê Quốc Tuấn không còn ẩn náu tại khu vực bao vây nữa, Công an đang nới rộng khu vực truy bắt.