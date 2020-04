Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” sẽ trở thành sự kiện đặc sắc hàng năm

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh vừa có văn bản số gửi Sở Du lịch, Công an TP và UBND các quận, huyện về việc tổ chức chương trình lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” theo đề nghị của Sở Du lịch Đà Nẵng.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương để Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020”, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.

Tuy nhiên, UBND TP yêu cầu Sở Du lịch căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến của dịch Covid-19 và các chính sách, chủ trương của Trung ương, địa phương triển khai tổ chức lễ hội cho phù hợp.

Sở Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức lễ hội chu đáo, hiệu quả… Các Sở, ngành Văn hóa – Thể thao, Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, An toàn thực phẩm, Môi trường đô thị, UBND các quận, huyện… được đề nghị hỗ trợ, phối hợp với Sở Du lịch trong công tác tổ chức lễ hội chu đáo, hiệu quả.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” (Danang Fantastic 2020) được nâng cấp từ sự kiện thường niên “Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè” trở thành sự kiện đặc sắc, hấp dẫn hàng năm để phục vụ người dân và du khách. Đồng thời tạo hoạt động kích cầu du lịch TP sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Lễ hội dự kiến tổ chức từ tháng 6 đến tháng 9/2020. Thời gian diễn ra các hoạt động chính của lễ hội được phân thành 2 giai đoạn cụ thể: Các hoạt động chính tổ chức xuyên suốt từ tuần giữa tháng 7 đến cuối tháng 7/2020 (thời gian cụ thể sẽ đề xuất sau khi Việt Nam công bố hết dịch). Các hoạt động, sự kiện du lịch khác diễn ra trong năm 2020 do các ngành, các doanh nghiệp tổ chức tại TP từ tháng 06 đến tháng 09/2020.

Các hoạt động chính được tố chức tập trung tại khu vực các bãi biển du lịch (Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, Non Nước, Nguyễn Tất Thành), trung tâm TP Đà Nẵng và các tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn TP (như Bà Nà Hills, Công viên Châu Á, Công viên khoáng nóng Núi Thần Tài).

Trong tuần lễ cao điểm, lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” sẽ có 5 hoạt động chính như: lễ khai mạc, lễ hội âm nhạc EDM chủ đề “Đánh thức mùa hè – Summer Awakerning”, trình diễn flashmob bikini trên biển chủ đề “Biển xanh vẫy gọi – Come to the sea”, nghệ thuật sắp đặt trên bãi biển và check in với chủ đề “Hồi sinh trên cát – Revised in the sand”, lễ hội ẩm thực Việt Nam.

Ngoài ra, còn có 14 hoạt động phụ trợ và 5 hoạt động khác được tổ chức đi kèm như: khai trương mùa du lịch biển 2020; thi đắp tượng cát trên biển; biểu diễn nhạc hòa tấu, cuộc thi đua thuyền thúng trên biển; ngày hội miền biển; hoạt động bảo vệ môi trường “Vì một bãi biển sạch đẹp”; không gian trưng bày các sản phẩm thân thiện môi trường; gian hàng kích cầu du lịch…

“Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng” được xác định là sự kiện văn hóa – du lịch tiêu biểu, đặc sắc quy mô cấp TP được tổ chức hằng năm nhằm tạo sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Các hoạt động của lễ hội phong phú đa dạng với nhiều hoạt động dành cho khách du lịch, người dân cùng tham gia.

Việc tổ chức lễ hội này cũng sẽ kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm dịch vụ phục vụ du lịch để quảng bá đến du khách, góp phần tăng thời gian lưu trú và kích thích khách chi tiêu nhiều hơn, đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức thêm nhiều sự kiện tăng thêm sức hấp dẫn cho du lịch Đà Nẵng", bà Trương Thị Hồng Hạnh cho hay.

Hải Châu