Lần đầu tiên 1 MV có lượt dislike gấp 10 lần lượt like vẫn đạt "kỷ lục" Youtube

Đúng 20h tối ngày 19/2, K-ICM chính thức phát hành MV "Cần một lý do", đánh dấu màn comeback Vpop sau khoảng thời gian vướng ồn ào từ việc Jack rời đi. Không như kì vọng của nhiều người, K-ICM chỉ tham gia MV này với vai trò diễn xuất và sản xuất âm nhạc mà không hề hát dù chỉ một câu dù trước đó chia sẻ hình ảnh miệt mài trong phòng thu.

Người đảm nhận vị trí hát chính ca khúc "Cần một lý do" là gương mặt mới mẻ Quang Đông. Chàng trai này cũng nhanh chóng bị cư dân mạng chỉ trích vì "cả gan" hợp tác với K-ICM trong thời điểm "dầu sôi lửa bỏng" này.

Sau khoảng 12h đầu phát hành, MV "Cần một lý do" hiện đã leo lên vị trí Top 1 Trending Youtube với hơn 2,6 triệu view. Đây là thành tích khiến nhiều người bất ngờ khi MV này nhận lượng dislike ồ ạt, gấp 10 lần lượt like nhưng số view vẫn thuộc dạng khủng. Hiện tại "Cần một lý do" có hơn 600k dislike nhưng chỉ có vỏn vẹn 83k lượt like.

MV "Cần một lý do" của K-ICM đã vươn lên Top 1 Trending Youtube, bám sát nút đằng sau chính là video "Jack và Đóm 2020" của Jack.

Dù đạt Top 1 Trending nhưng số lượng dislike MV mới của K-ICM vẫn khiến nhiều người "hoảng hồn".

Ngoài ra, MV "Cần một lý do" cũng xếp vị trí 18 trong số những video được xem nhiều nhất thế giới trong 24h qua trên Youtube.

Thành tích trên bảng xếp hạng Youtube thế giới của MV "Cần một lý do".

K-ICM hợp tác với gương mặt mới Quang Đông cho MV "Cần một lý do".

Phương Thảo