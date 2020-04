Lâm Đồng: Triệu tập 11 học sinh liên quan việc làm văn bản giả tung lên mạng xã hội

Trước đó, ngày 1/4, trên mạng xã hội lan truyền một văn bản giả mạo văn bản UBND tỉnh Lâm Đồng về việc “cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 15/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020”.

Sau khi văn bản này được đăng tải trên mạng xã hội, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lâm Đồng xác nhận chưa ban hành bất kỳ văn bản nào liên quan đến việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học như theo văn bản trên mạng.

Ngay sau đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng tiến hành vào cuộc xác minh để tìm ra nguồn gốc của văn bản giả này.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 11 học sinh liên quan đến văn bản giả này nên đã triệu tập lên để xác minh làm rõ. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định học sinh L.N.P (hiện đang học lớp 9, tại huyện Đức Trọng) là người làm giả văn bản trên.

Tại cơ quan điều tra, L.N.P cho biết đã tải từ mạng Intenet văn bản 1775/UBND-VX1 ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc “cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020”, và dùng phần mềm sửa lại thành “từ ngày 15/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020”. Sau đó, L.N.P đã gửi vào nhóm chát của lớp với mục đích lừa bạn bè ngày “cá tháng tư”, nhưng hình ảnh văn bản giả này lại bị phát tán lên mạng xã hội.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ, tiến hành xử lý theo đúng quy định.

Vũ Linh