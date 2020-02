Lâm Đồng: Hành trình bắt tên cướp nguy hiểm qua lời kể của Đại úy CSGT

Lúc 9h30 ngày 24/2, Công an xã Đạ Nhim nhận được tin báo về việc bà Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1980, ngụ tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị 1 đối tượng nam đi ô tô kề dao vào cổ trong lúc đang chụp hình trên tuyến QL27C, lấy đi 1 dây chuyền vàng, 1 túi xách, trong đó có một số tiền mặt và giấy tờ tùy thân. Đối tượng đã lên xe ô tô màu cam mang BKS 49A-299.63 chạy về hướng trung tâm TP Đà Lạt.

Ngay sau đó, trong tình huống khẩn cấp, Đại úy Nguyễn Xuân Thoại, Phó Đội trưởng Trạm CSGT Đa Nhim (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã báo cáo sự việc, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng; đồng thời tiến hành huy động lực lượng triển khai 2 tổ tuần tra kiểm soát và chốt chặn trên tuyến Quốc lộ 27C: 1 tổ sử dụng mô tô, tổ còn lại sử dụng ô tô cá nhân do đích thân Đại úy Nguyễn Xuân Thoại cùng Thượng úy Nguyễn Như Trung (Phó trưởng Công an xã Đa Nhim) mật phục chốt chặn, truy bắt đối tượng gây án.

Trong quá trình truy bắt đối tượng, do đã nắm được biển số xe nên lực lượng công an nhanh chóng tìm được chủ xe, do đó phát hiện chiếc xe trong vụ án là xe cho thuê.

Đại úy Thoại đã liên hệ chủ xe để phối hợp phá án, định vị chiếc xe và được biết xe đang di chuyển vòng quanh các tuyến đường Đà Lạt.

Nhờ sự phối hợp của chủ xe và sử dụng GPS để định vị, Tổ mật phục của Đại úy Nguyễn Xuân Thoại đã âm thầm bám theo chiếc xe và nhận định có thể đối tượng lái xe sẽ vào đổ xăng.

Khi chiếc xe gây án đi lòng vòng và chạy vào cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để đổ xăng thì xe của tổ mật phục cũng đã vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng để khống chế đối tượng.

Lúc này, Đại úy Nguyễn Xuân Thoại đã lên kế hoạch nhanh để đảm bảo an toàn cho người dân. Xác định trong xe có 2 đối tượng và không có đồng bọn đi cùng nên Đại úy Thoại đã cử 1 người khống chế tài xế trước, tránh việc bị phát hiện đối tượng có thể phóng chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ mật phục đã nhanh chóng quật ngã 2 đối tượng.

Cùng lúc đó, Công an huyện Lạc Dương cũng tới kịp thời phối hợp, hỗ trợ đưa 2 đối tượng và phương tiện gây án về trụ sở để điều tra vụ việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Trần Vương Phong (SN 1995, quê Nam Định, hiện tạm trú tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương), là người trực tiếp kề dao vào cổ nạn nhân để đe dọa, cướp tài sản; người còn lại là Kiều Tấn Phước (ngụ Đà Lạt), là đối tượng điều khiển xe ô tô chở đối tượng Phong khi tổ công tác ập bắt.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Vũ Linh