Lâm Đồng: Bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy

Sáng cùng ngày, chị Lương Thị Oanh (ngụ tại Phường 12, Đà Lạt) phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang dắt xe máy tại cây xăng 79 nên đã báo cho Công an Phường 12.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường 12 đã nhanh chóng có mặt đưa 2 đối tượng này về làm việc. Qua xác minh nhanh, 2 đối tượng khai nhận là Bùi Quang Đông (SN 1987) và Đỗ Hoàng Huy (SN 1994), cùng ngụ tại huyện Diện Khánh (Khánh Hòa) đã thực hiện trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Ngay sau đó, Công an phường 12 đã bàn giao 2 đối tượng này cho công an TP Đà Lạt tiếp tục mở rộng điều tra. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Đức trọng. Trước đó khoảng 1 tuần, hai đối tượng này cũng đã thực hiện một vụ trộm cắp xe máy tại huyện Diện Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Tang vật Công an TP Đà Lạt thu giữ gồm 2 xe máy hiệu Exciter BKS 49E-644.18 và 49E-63704, một túi xách lớn bên trong có 3 mã tấu, 4 vam phá khóa, kìm cộng lực, biển số xe cùng nhiều công cụ phá khóa khác.

Do địa bàn các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trên huyện Đức Trọng nên Công an TP Đà Lạt đã bàn giao 2 đối tượng trên cho Công an huyện Đức Trọng để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Vũ Linh