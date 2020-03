Lạ lùng người đàn ông có màu râu và tóc khác nhau, nguyên nhân là gì?

Tóc bạn màu đen, nâu và râu cũng đồng màu là một may mắn. Nhưng chẳng may rơi vào trường hợp đặc biệt, tóc bạn một màu nhưng râu thì hoàn toàn khác, hẳn sẽ có nhiều rắc rối từ đó mà ra, ít nhất là về ngoại hình. Và nếu hi hữu rơi vào trường hợp râu màu đỏ rực nhưng tóc lại nâu, vàng thì trông khá kỳ quặc.

Theo tờ Live Science, Nina Jablonski, Giáo sư nhân chủng học tại Đại học bang Pennsylvania, đang có các nghiên cứu tập trung về các vấn đề sinh học của màu tóc cho biết: "Tôi đã quan sát nhiều người, đặc biệt là những người đàn ông trẻ có râu đỏ và tóc đỏ và một số người có râu đỏ và tóc nâu nhạt, vàng hoặc đỏ".

Được biết, những người mang bộ tóc đỏ là do đột biến gen có tên MC1R chịu trách nhiệm điều khiến sản xuất sắc tố trong tế bào tóc.



Màu tóc người do tỷ lệ hai sắc tố khác nhau quy định. Eumelanin chịu trách nhiệm cho tông màu đen và pheomelanin gây ra màu đỏ. Những người có mái tóc đen hoặc nâu sẫm có lẽ sẽ chỉ có eumelanin hoặc nó đóng vai trò chủ đạo.

Những người có mái tóc đỏ, chủ yếu là pheomelanin. Trong khi những người mái tóc vàng hoe, cả hai sắc tố đều ít hơn so với người tóc đen và người tóc đỏ.



Vai trò của gene MC1R là mã hóa protein gọi là melanocortin, có nhiệm vụ chuyển đổi sắc tố đỏ thành đen. Nhưng nếu một người có đột biến kép trong gene này, các protein kết quả của nó sẽ không hiệu quả, dẫn đến màu đỏ.



Nhưng điều gì đã xảy ra khi một người có râu đỏ và tóc khác màu?



Jablonski chia sẻ: "Điều này gần như chắc chắn là do biểu hiện khác biệt của MC1R trong nang lông của tóc so với da đầu dẫn đến việc sản xuất hỗn hợp khác nhau của eumelanin màu nâu sẫm và pheomelanin màu vàng đỏ".

Cùng một gen nhưng hoạt động khác nhau ở các bộ khác nhau của cơ thể cho biểu hiện khác nhau.



Hiện tượng này đôi khi cũng xảy ra ở một số đàn ông lớn tuổi, khoảng ngoài 40. Điều này có lẽ là do các tế bào sản xuất sắc tố ở tóc da đầu và râu ở các tỷ lệ khác nhau.

Hoàng Dung (Lược dịch)