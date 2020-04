Lá chắn vững chắc kiểm soát dịch tại cửa ngõ từ Hòa Bình vào Hà Nội

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy Hà Nội và UBND thành phố Hà Nội về tuần tra, kiểm soát việc thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ tối 1/4, Công an Hà Nội phối hợp Sở Giao thông Vận tải Hà Nội triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông để tuần tra, kiểm soát, giám sát việc thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của PV tối 7/4, tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 12 (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, cửa ngõ từ tỉnh Hòa Bình vào TP Hà Nội) có đầy đủ lực lượng liên ngành thực hiện việc kiểm tra người dân qua lại.

Tại đây, tất cả người dân ra vào, di chuyển qua các cửa điểm chốt đều được lực lượng chức năng đo thân nhiệt và ghi lại thông tin cá nhân.

Đến khoảng hơn 20h cùng ngày, rất đông công nhân ở khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình) tan ca, lượng người về rất đông nhưng mọi công tác vẫn được diễn ra theo đúng trình tự. Mọi người xếp hàng giãn cách 2m, lần lượt kiểm tra thân nhiệt trước khi đi qua. Việc làm này được tất cả những người đi qua đây đồng tình ủng hộ.

Anh Nguyễn Trung Tuấn, công nhân khu công nghiệp Lương Sơn, Hòa Bình đánh giá: “Việc kiểm dịch ở đây rất tốt, mang lại nhiều ý nghĩa cho cộng đồng. Tôi sẵn sang hợp tác với lực lượng chức năng, để kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất”.

Đồng tình với anh Tuấn, anh Dương Minh Hạnh (công nhân khu công nghiệp Lương Sơn, Hòa Bình) cũng rất ủng hộ việc làm này để bảo đảm sức khỏe của mình và cộng đồng.

Ngoài nhiệm vụ đo thân nhiệt, kiểm soát người đi qua chốt, những cán bộ chiến sĩ ở đây còn thường xuyên nhắc nhở những người ra đường không cần thiết.

Đại úy Nguyễn Hoàng Hải, Phó đội Trưởng đội giao thông số 12, Công an TP Hà Nội cho biết: “Hiện tại, ở đây chúng tôi có 2 chốt phòng dịch, gồm đủ lực lượng chức năng như y tế, công an, cơ động, cảnh sát giao thông và Công an thị trấn Xuân Mai. Mỗi ngày chúng tôi chia làm 3 ca, thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt đối với tất cả những người dân đi qua đây. Nếu phát hiện người tham gia giao thông có biểu hiện bất thường về thân nhiệt, chúng tôi sẽ chuyển đối tượng đó lên phòng khám đa khoa của thị trấn Xuân Mai”.

Cũng theo Đại úy Hải, trong những ngày qua, chốt phòng dịch này đã phát hiện 4 trường hợp có biểu hiện thân nhiệt vượt quá mức bình thường, có biểu hiện sốt, đơn vị cũng đã đưa những người này lên phòng khám đa khoa của thị trấn Xuân Mai để theo dõi ngay sau đó.

Trung úy Nguyễn Trung Hiếu (Công an thị trấn Xuân Mai) chia sẻ: “Dịch bệnh thì ai cũng lo. Nhưng để bảo đảm cho tất cả mọi người, thế nên tôi gác tất cả việc gia đình để phục vụ công tác chung của toàn xã hội.

Khi đêm xuống, lượng người qua lại thưa hơn, trong giá lạnh của rét nàng Bân, những người làm nhiệm vụ lại quây quần bên bếp lửa, kể cho nhau nghe những câu chuyện để vơi bớt sự tĩnh lặng trong không gian rộng lớn.

Với các chiến sĩ, giữa thời bình mà vẫn ngày đêm canh gác, chốt chặn là kỷ niệm rất khó quên. Dù vất vả nhưng họ vẫn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an toàn cho người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Anh Hùng