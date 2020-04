Do mâu thuẫn với người yêu, nam thanh niên trú ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) đã hái lá ngón ăn để tự tử. Rất may đã được Quân y đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã kịp thời cứu sống.