"Ký sinh trùng" tuyệt phẩm Hàn Quốc và loạt kỳ tích chinh phục thế giới

"Ký sinh trùng" (Parasite) lại một lần nữa kéo dài chuỗi thành tích của mình cũng như làm nên kỳ tích cho điện ảnh Hàn Quốc khi mang về 2 tượng vàng Oscar danh giá .

Ký sinh trùng chiến thắng ngoạn mục tại hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc đã vượt qua các ứng viên nặng ký là phim Knives Out (Rian Johnson), Marriage Story (Noah Baumbach), 1917 (Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns) và Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino).

Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon Ho đã vượt qua các đối thủ nặng ký khác để giành chiến thắng tại Hạng mục Phim quốc tế xuất sắc.

Bộ phim đã làm nên lịch sử khi trở thành bộ phim đầu tiên của điện ảnh Hàn Quốc nhận được giải tại giải thưởng danh giá này.

Riêng đạo diễn Bong Joon Ho của bộ phim xuất sắc dành giải tượng vàng tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất (Best Director) sau khi vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như Sam Mendes phim 1917, Todd Phillips phim Joker, Martin Scorsesep phim The Irishman, Quentin Tarantino phim Once Upon a Time…in Hollywood



Trước đó, tác phẩm đã giành chiến thắng, đoạt giải thưởng "Cành cọ vàng" danh giá khi tham dự Liên hoan phim Cannes 2019 tại Pháp. 'Ký sinh trùng' chính thức trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử có vinh dự được nhận giải thưởng này.

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77, Ký sinh trùng đã giành giải thưởng dành cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất .

Tại Liên hoan phim Sydney hồi tháng 6/2019, bộ phim Ký sinh trùng cũng giành được giải Phim hay nhất.

Vào ngày 2/2, Ký sinh trùng đã giành giải thưởng cho Phim hay nhất không bằng tiếng Anh, Kịch bản gốc hay nhất, mà họ đã được đề cử tại Giải thưởng điện ảnh của Viện hàn lâm Anh lần thứ 73. Hai giải thưởng khác mà họ được đề cử nhưng không giành được giải nào là Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất

Ký sinh trùng là bộ phim do Bong Joon-ho làm đạo diễn, ra mắt công chúng vào năm 2019. Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên thực lực: Song Kang-h0, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-sik và Park So-dam.

Bối cảnh bộ phim Parasite là đất nước Hàn Quốc thời hiện đại. Nhân vật chính trong phim là một gia đình nghèo gồm bốn thành viên. Ông bố Ki-taek (Song Kang-ho thủ vai) và bà mẹ Choong-sook (Jang Hye-jin thủ vai) thất nghiệp ở nhà, hàng ngày nhận gấp hộp bánh pizza kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Cả gia đình bốn thành viên cứ thế chen chúc trong một căn hộ tồi tàn dưới tầng hầm của khu nhà cho thuê, túng thiếu đến mức điện sinh hoạt bị cắt, ăn thì phải chạy từng bữa.



Một ngày nọ, Ki-woo (Choi Woo-sik thủ vai), con trai cả gia đình được người bạn thân giới thiệu làm gia sư tiếng Anh cho con gái của một gia đình giàu có. Những tưởng họ sẽ nhanh chóng đổi đời khi có thể ăn bám nhà đại gia, song, hàng loạt biến cố xảy đến khiến cuộc sống của tất cả bỗng chốc đảo lộn.



Thông qua hình tượng mang tính ẩn dụ về những con ký sinh trùng sống nhờ vào vật chủ, Parasite chạm đến những vấn đề cốt lõi của xã hội Hàn Quốc hiện đại nhưng đồng thời cũng rất gần gũi với khán giả toàn cầu, đó là sự chia rẽ, phân hóa giàu nghèo tàn khốc trong xã hội dẫn đến những khoảng cách khó có thể xóa nhòa.

Bộ phim được ca ngợi là một trong những bộ phim hay nhất của Hàn Quốc và là một trong những bộ phim hay nhất của thập niên 2010. Nó đã thu về 167,6 triệu USD trên toàn thế giới, trở thành bản phát hành có doanh thu cao nhất của đạo diễn Bong và là bộ phim có doanh thu cao thứ ba tại Hàn Quốc.

Hoàng Dung