Cơ quan Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết mới phát hiện khoảng 300kg trứng non và hơn 900kg vịt đã thịt không đủ giấy tờ chứng minh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được tập kết tại 1 kho xưởng có nhiều tủ bảo ôn.