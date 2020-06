Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Hồ Văn Mạnh (28 tuổi, quê tỉnh Long An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.