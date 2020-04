Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa mới ra quyết định khởi tố vụ án đối với doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (phường Trường An, TP Huế) về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.