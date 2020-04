Khởi tố bị can trong đường dây vận chuyển 640kg ma túy đá và 100 bánh heroin icon

Chiều 27/4, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can Võ Văn Giáp (SN 1974), trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.