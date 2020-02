Khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ 39 nạn nhân tử vong trong container ở Anh

Bốn đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thúy Hòa (SN 1984, trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên); Võ Văn Kỳ (SN 1962), Võ Văn Hồ (SN 1952) cùng trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu; Lê Văn Huệ (SN 1967) trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng còn lại gồm: Trần Đình Trường (SN 1985, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh); Nguyễn Quốc Thành (SN 1994, trú tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Đặc biệt, Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol truy nã quốc tế đối với bị can Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1990, lấy chồng Trung Quốc, trú tại TP Thụy An, Chiết Giang, Trung Quốc).

Qua kết quả điều tra, công an Hà Tĩnh xác định, các đối tượng nói trên đã nhận hồ sơ, làm thủ tục cho 67 công dân thuộc tại Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Tây Ninh để đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu.

Riêng đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hòa, từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2019 đã nhận 34 hồ sơ của người lao động trên địa bàn cả nước, trong đó đã tổ chức, môi giới được 15 công dân đi lao động trái phép tại các nước châu Âu.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 13h30 phút ngày 23/10, lực lượng chức năng Anh đã phát hiện tại khu công nghiệp Waterglade, quận Essex (phía Đông Bắc London, Vương quốc Anh), một chiếc container chở 39 thi thể, trong đó có 31 nam và 8 nữ.

Sau đó, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh viết đơn trình báo về việc con họ trên đường đi lao động tại Anh nhưng mất liên lạc từ ngày 22/10, đề nghị Chính phủ Việt Nam phối hợp với nhà chức trách Anh để xác minh.

Qua rà soát, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định 10 công dân đi nước ngoài, mất tích trùng thời điểm xảy ra vụ việc, gồm 8 công dân huyện Can Lộc; 1 công dân thị xã Hồng Lĩnh và 1 công dân huyện Nghi Xuân.

Ngày 30/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Ngày 31/10/2019 và ngày 8/11/2019, cơ quan An ninh Điều tra công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Trường và Nguyễn Thị Thúy Hòa về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Ngày 21/11/2019, Công an Hà Tĩnh phối hợp các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Thành (trú tại thành phố Tây Ninh), có chị là Nguyễn Thị Thúy Diễm (lấy chồng ở Trung Quốc).

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn