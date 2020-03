Khởi tố 2 nghi can phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người tử vong ở Hưng Yên

Theo điều tra của công an, đêm 15, rạng sáng ngày 16/3/2020, nhà ông Vương Gia Mười (sinh năm 1967, ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) bất ngờ bùng cháy. Ngọn lửa kinh hoàng bao trùm cả căn nhà khiến 3 người tử vong là ông Vương Gia Mười (SN 1963), vợ là bà Đào Thị Chiến (SN 1967) và con trai là Vương Gia Cao Thắng (SN 2008) cháu ngoại là Nguyễn Vương Ngọc Anh (SN 2012) bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Khoái Châu, Công an xã Nhuế Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 01 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Ngay trong đêm, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã lập chuyên án đấu tranh, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng các đơn vị chức năng tiến hành điều tra.

Bước đầu cơ quan công an xác định, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên vào khoảng 23 giờ 56 phút ngày 15/3/2020, Đào Danh Việt cùng với Lò Văn Hà có hành vi dùng xăng đốt nhà ông Mười.

Căn cứ các tài liệu điều tra cùng vật chứng thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ đối với Đào Danh Việt và Lò Văn Hà về hành vi giết người, tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, ông Việt khai đã mua can nhựa ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rồi đi đón Hà ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trên đường về thôn Lê Lợi, ông Việt đã mua xăng ở khu vực tỉnh Hưng Yên rồi gây án.

Sông Yên